Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in merito alle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 ottobre 2025, rivelano che Umberto verrà incastrato, dopo aver fatto scattare delle foto compromettenti di Marcello e Rosa durante la trasferta a Trieste.

Gli scatti verranno rubati da Tancredi, il quale deciderà di consegnarli nelle mani di Barbieri per evitare gravi ripercussioni con la contessa.

Intanto, Adelaide, dopo aver ricevuto da Marcello la proposta di andare a convivere insieme, deciderà di lasciare villa Guarnieri, dando l'annuncio ufficiale alla figlia.

Umberto incastrato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Durante il viaggio a Trieste, Marcello e Rosa si lasceranno andare a dei momenti di tenerezza che verranno colti in flagrante dall'investigatore privato ingaggiato da Umberto, il quale gli consegnerà degli scatti compromettenti.

Umberto penserà così di aver incastrato il suo nemico e rivale in amore ma si sbaglierà di grosso, visto che le foto verranno rubate da Tancredi.

Sarà proprio il nipote della contessa a consegnarle nelle mani di Marcello, rivelandogli così che Umberto sta cercando di fare il possibile per rovinare la sua favola d'amore con Adelaide, a un passo ormai dalle imminenti nozze fissate per il 25 ottobre.

Adelaide lascia villa Guarnieri, Salvo ed Elvira se ne vanno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per le puntate dal 6 al 10 ottobre, rivelano che Umberto verrà incastrato e sarà costretto a dover arrendersi mentre Marcello proporrà alla contessa di trasferirsi insieme in un attico in pieno centro a Milano, dove poter iniziare la loro convivenza a tutti gli effetti.

Una proposta che spiazzerà Adelaide anche se, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di accettarla e si dirà pronta a lasciare villa Guarnieri. La contessa comunicherà la sua decisione alla figlia Odile e alla nipote Marta.

Per Salvo ed Elvira, invece, arriverà il momento di lasciare Milano e trasferirsi a Sanremo: i due comunicheranno ai loro amici di aver preso questa decisione definitiva per il bene del piccolo Andrea Maria, che ha bisogno di respirare aria salubre e di stare a contatto con il mare per tutto l'anno.

Adelaide era uscita allo scoperto con Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap, Adelaide aveva scelto di uscire allo scoperto con Marcello, intenzionata a viversi questa storia d'amore alla luce del giorno.

I due, dopo aver trascorso l'estate in compagnia, erano rientrati a Milano scatenando subito la gelosia di Umberto Guarnieri.

Il commendatore, infatti, si rese conto di provare ancora dei sentimenti per la sua ex compagna, disposto a tutto per riconquistarla.