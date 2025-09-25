Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che Adelaide verrà ingannata dal suo compagno Marcello, dopo il viaggio che farà con Rosa Camilli per accompagnarla a Trieste.

Intanto per Salvo arriverà il momento di lasciare definitivamente la sua amata Caffetteria: il giovane Amato, assieme alla sua compagna, andrà via da Milano per trasferirsi a Sanremo e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Adelaide ingannata da Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre

Marcello e Rosa faranno un viaggio insieme in auto per dirigersi a Trieste, dove ad attenderli ci sarà l'astrofisica Margherita Hack per una attesa intervista.

Peccato che, durante il tragitto, l'automobile di Marcello subirà un grave danno e i due ragazzi si ritroveranno costretti ad aspettare i soccorsi in macchina.

Durante quell'incidente, tra Marcello e Rosa si riaccenderà la sintonia come ai vecchi tempi, tanto che i due finiranno per vivere un nuovo momento di tenerezza.

Successivamente Marcello si metterà in contatto con la contessa Adelaide per spiegarle quanto è accaduto ma preferirà non dirle la verità sull'accaduto con Rosa: in questo modo la ingannerà, tenendola all'oscuro di ciò che è successo in macchina con la giornalista.

Salvo lascia la Caffetteria a Ciro Puglisi

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che per Salvo Amato arriverà il momento di lasciare la Caffetteria per trasferirsi a Sanremo con la sua Elvira e il loro bambino.

Salvo deciderà di affidare le redini e la gestione della Caffetteria nelle mani di Ciro Puglisi che, in un primo momento, sarà spiazzato e preoccupato.

Il capofamiglia di casa Puglisi ammetterà di non essere all'altezza della situazione e di non sentirsi pronto a gestire da solo la Caffetteria, ma verrà prontamente rincuorato da sua moglie Concetta, che lo spronerà a non abbattersi bensì a viversi questa nuova esperienza lavorativa senza ansie.

Ciro Puglisi era stato assunto da Salvo nella Caffetteria Amato

Nella stagione precedente della soap opera, dopo il suo arrivo a Milano, Ciro venne prontamente notato da Salvo Amato che, in affanno con la Caffetteria, scelse di dargli una possibilità lavorativa.

In questo modo, in seguito al trasferimento, Ciro riuscì a trovare un nuovo incarico professionale con il quale mettersi in gioco in una nuova città e, nel giro di pochi giorni, dimostrò di essere all'altezza della situazione, al punto da convincere Salvo ad assumerlo come presenza fissa all'interno della sua Caffetteria.

Successivamente anche sua moglie Concetta riuscì a trovare una sistemazione professionale grazie all'aiuto della figlia Maria Puglisi che, all'epoca, lavorava ancora all'interno del Paradiso delle signore e propose sua mamma come sarta del negozio.

E all'interno del grande magazzino milanese riuscì a trovare una sistemazione stabile anche la giovane Agata Puglisi, la quale venne assunta come venere a tutti gli effetti, dimostrando fin dal primo momento di avere delle buone capacità per poter avere a che fare con le persone.