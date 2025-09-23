Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 rivelano che Adelaide verrà ingannata dal suo compagno Marcello. Quest'ultimo durante un viaggio a Trieste si riavvicinerà notevolmente a Rosa.
Umberto, dopo aver intuito che tra i due ragazzi ci sarebbe del tenero, deciderà di farli seguire da un investigatore privato ed entrerà in possesso di alcuni scatti compromettenti di Barbieri, con i quali proverà a incastrarlo e metterlo alle strette.
Adelaide ingannata da Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre
Marcello si offrirà di accompagnare Rosa a Trieste per intervistare l'astrofisica Margherita Hack: durante il tragitto, però, l'auto di Barbieri subirà un guasto che li costringerà a fermarsi sul ciglio di una strada, trascorrendo insieme un bel po' di ore.
E, proprio durante questi momenti, tra Marcello e Rosa si riaccenderà la sintonia dei vecchi tempi: i due, infatti, vivranno un momento di forte tenerezza, che li porterà a stare pericolosamente vicini.
Marcello, però, anche dopo il suo rientro a Milano preferirà non dire nulla alla sua compagna Adelaide: in questo modo preferirà ingannarla tenendola all'oscuro della verità di questo momento di pericolosa vicinanza con la giornalista.
Umberto Guarnieri spietato con Marcello Barbieri
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 ottobre rivelano che Marcello, però, non saprà di essere tornato nel mirino del perfido Umberto Guarnieri che, ancora una volta, cercherà di fare il possibile per rovinare la stabilità di coppia con Adelaide.
Il commendatore deciderà così di far seguire Marcello e Rosa durante la loro trasferta: un investigatore privato avrà il compito di tenerli sotto controllo, al punto da entrare in possesso di una serie di scatti compromettenti con i quali proverà a mettere nei guai il suo nemico prima del matrimonio.
Per Elvira e Salvo, invece, arriverà il momento di prendere una decisione finale in merito al loro futuro: i due decideranno di trasferirsi stabilmente a Sanremo, vicino al mare, così da poter garantire un miglior stile di vita al piccolo Andrea Maria.
Umberto aveva sofferto per l'annuncio delle nozze di Adelaide
Negli episodi precedenti della soap opera, Umberto non aveva nascosto il suo dispiacere per la notizia del matrimonio di Adelaide.
Il commendatore si era sfogato con Odile, raccontandole di non essere mai stato un estimatore di Marcello e di non ritenerlo idoneo per stare al fianco della contessa Adelaide.
Alla fine, però, si ritrovò ad accettare passivamente questa novità ma senza avere intenzione di farsi da parte.