Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, dal 15 al 19 settembre, rivelano che per Caterina arriverà il momento di intraprendere un nuovo percorso professionale come Venere del grande magazzino, dopo essere stata assunta da Roberto Landi.

Intanto, Adelaide accetterà la proposta di nozze di Marcello: pronta a pronunciare il fatidico sì, annuncerà il suo imminente matrimonio a Marta, Umberto e Odile.

Le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria, invece, continueranno a preoccupare i suoi genitori, sempre più allarmati da quanto sta accadendo.

Adelaide si sposa, Elvira preoccupata: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre

Per la contessa Adelaide arriverà il momento di annunciare le sue imminenti nozze con Marcello Barbieri. Dopo avergli detto sì, deciderà di dare la notizia ai suoi familiari, compreso Umberto Guarnieri, che non la prenderà affatto bene.

Intanto, verrà organizzato un ricevimento a Villa Guarnieri, al quale prenderà parte anche Rosa. La giornalista si ritroverà a parlare con Marcello e la conversazione tra i due verrà spiata da Umberto.

Le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria, invece, continueranno a preoccupare Elvira: la venere sarà costretta ad assentarsi spesso dal lavoro, creando un po' di problemi al team del Paradiso.

Concetta, invece, proverà a darle dei consigli su come gestire la situazione e cercare di alleviare la tosse del bambino.

Il bacio tra Rosa e Marcello

Negli episodi della scorsa stagione del Paradiso, tra Marcello e Rosa si era accesa la fiamma della passione.

I due si sono scambiati un bacio appassionato, che ha lasciato entrambi interdetti. Marcello si è ritrovato in crisi, al punto da mettere in discussione i suoi sentimenti per Adelaide.

Alla fine, però, è tornato sui suoi passi e ha scelto di dimenticare quel momento vissuto con la giornalista per tornare dalla contessa.

Caterina viene assunta in negozio

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre 2025, inoltre, rivelano che Fulvio rivelerà alla figlia la verità sul suo nuovo impiego professionale, confessandole di essere stato assunto come magazziniere e non come contabile.

La ragazza deciderà di mettersi a sua volta alla ricerca di un nuovo lavoro per poter contribuire alle spese e diventare indipendente, così da non gravare sulle tasche del padre.

Per lei si apriranno le porte del negozio: complice l'assenza di Elvira, sempre più impegnata con suo figlio, Irene chiederà di poter dare una chance a Caterina. Roberto deciderà di assecondare tale richiesta e procederà con l'assunzione della figlia di Fulvio.