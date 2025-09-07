Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 15 al 19 settembre, rivelano che Odile bacerà appassionatamente uno sconosciuto incontrato al Circolo.

Un gesto che finirà per elettrizzare la figlia della contessa, ancora segnata dalla fine della sua relazione con Guido e dall'addio a Matteo Portelli.

Intanto, Adelaide renderà ufficiale la notizia del suo imminente matrimonio con Marcello, mentre al Paradiso crescerà l'attenzione intorno al libro scritto da Rosa Camilli, rientrata a Milano dopo un periodo di assenza. Salvo, invece, sarà sempre più provato dalle condizioni di salute del figlio.

Odile bacia uno sconosciuto: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 15 al 19/09

Odile, sempre più oberata di lavoro nella Galleria Milano Moda, deciderà di passare una serata al Circolo, dove farà un incontro particolare.

La figlia della contessa finirà per baciare uno sconosciuto.

Quel gesto la elettrizzerà, al punto da farle dimenticare persino il bacio pubblico che c'è stato tra Matteo e Marina, i quali hanno ufficializzato la loro relazione in occasione della nuova sfilata di abiti per il Paradiso delle signore.

Intanto, Adelaide deciderà di rendere pubblica la notizia delle sue nozze con Marcello: la contessa deciderà di organizzare un evento a Villa Guarnieri.

Salvo sempre più stressato per suo figlio

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Rosa sarà pronta per la presentazione del suo primo libro. Potrà contare sul pieno supporto di tutte le Veneri e di Roberto Landi, che le farà anche un'altra proposta lavorativa.

Intanto, Salvo sarà sempre più stressato dalla difficile situazione che sta vivendo il suo bambino. Il piccolo Andrea Maria continuerà a stare male: la forte tosse metterà in agitazione i genitori, tanto che Concetta deciderà di intervenire per dare loro dei consigli utili su come gestire questa situazione.

Elvira e Salvo si erano ritrovati costretti a sposarsi in fretta e furia

Nella passata stagione della soap, la notizia della gravidanza di Elvira aveva scatenato un po' di caos, dato che lei e Salvo non erano sposati.

Per evitare incomprensioni con i suoi genitori e nuovi scontri tra suo padre e Salvo, la ragazza si era detta pronta a compiere il grande passo verso l'altare insieme al suo compagno, così da organizzare un matrimonio riparatore per poter giustificare la gravidanza in corso.