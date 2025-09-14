Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre 2025 rivelano che Adelaide si ritroverà a dover fare i conti con la pubblicazione di un articolo che finirà per metterla in grande difficoltà dal punto di vista professionale.

Intanto Marina Valli sarà colta da un malore improvviso: l'attrice verrà prontamente visitata da Enrico Proietti, che consiglierà alla donna di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Adelaide viene infangata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

La contessa Adelaide, dopo aver annunciato il suo imminente matrimonio con Marcello Barbieri, si ritroverà a fare i conti con la pubblicazione di un articolo dal tono decisamente diffamatorio nei confronti suoi e del suo promesso sposo.

La situazione renderà la contessa particolarmente agitata e nervosa, al punto da indurla a sospettare che Umberto Guarnieri possa essere in qualche modo responsabile dell'accaduto.

Adelaide, quindi, deciderà di andare fino in fondo per scoprire tutti i dettagli della vicenda, con Marcello che nel frattempo proverà a placare la sua ira.

Per Salvo ed Elvira, invece, arriverà il momento di pensare seriamente alle condizioni di salute del piccolo Andrea Maria: i due, quindi, prenderanno in considerazione l'idea di trasferirsi in una località di mare.

Marina Valli colta da un malore improvviso

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Marina Valli verrà colta da un malore.

La fidanzata di Matteo Portelli finirà in ospedale e verrà prontamente visitata da Enrico, che le consiglierà un intervento chirurgico.

Matteo sarà al fianco della ragazza anche se, in cuor suo, comincerà a sentirsi in crisi per via dei sentimenti che ha capito di provare ancora nei confronti di Odile.

Caterina, invece, finirà per danneggiare un prezioso scialle della collezione di Botteri: suo padre, allarmato, deciderà di chiedere aiuto a Concetta Puglisi.

Nelle puntate precedenti Fulvio ha nascosto la verità a sua figlia Caterina

Negli episodi precedenti della soap opera, Fulvio ha nascosto a sua figlia di essere stato assunto come nuovo magazziniere del Paradiso delle signore.

L'uomo, pur di non farle sapere del suo nuovo (umile) lavoro, le ha detto di aver iniziato a lavorare come contabile di una ditta milanese.

La verità, però, è ben presto venuta a galla: Caterina si è così adirata con suo padre per non averle subito detto come stessero le cose.