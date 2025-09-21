Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste dal 22 al 26 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che le condizioni di salute di Enrico peggioreranno sempre più per i suoi problemi alla mano; intanto, il medico si ritroverà a dover affrontare un'emergenza.
Marina Valli, dopo essere stata colta da un malore improvviso, dovrà essere operata d'urgenza e proprio Enrico dovrà seguire l'intervento.
Intanto, Matteo, malgrado la delicata situazione di Marina, continuerà a pensare insistentemente a Odile, finendo per ingannare la sua compagna.
I problemi di salute di Enrico peggiorano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre
I problemi di salute di Enrico peggioreranno, al punto che per lui sarà sempre più complicato portare avanti serenamente la sua professione.
Il medico, però, preferirà non dire nulla alla sua compagna Marta, tenendola sempre all'oscuro di questa situazione che lo sta mettendo a durissima prova.
Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marina Valli si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso che desterà grande preoccupazione.
L'attrice si accascerà al suolo dopo aver perso i sensi e, una volta giunta in clinica da Enrico, scoprirà che deve essere operata al più presto.
Matteo inganna Marina Valli nei prossimi episodi
Enrico, malgrado i suoi seri problemi alla mano, si ritroverà a dover intervenire in prima persona per eseguire subito l'operazione ed evitare il peggio.
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Matteo resterà al fianco di Marina ma, al tempo stesso, finirà per ingannarla, nascondendole la verità su quelli che sono i suoi reali sentimenti.
Il contabile del negozio milanese, infatti, si renderà conto di provare ancora qualcosa di forte nei confronti di Odile e non riuscirà a smettere di pensarla.
Intanto Salvo ed Elvira valuteranno la possibilità di trasferirsi in una località di mare per far guarire il piccolo Andrea Maria mentre Concetta presterà soccorso a Fulvio per aiutare sua figlia Caterina che, dopo i primi giorni di prova al Paradiso delle signore, finirà per rovinare un prezioso scialle della nuova collezione di Botteri.
Caterina era stata notata da Irene
Negli episodi precedenti della soap opera, Irene si era ritrovata in difficoltà nel gestire il negozio dopo le continue assenza da parte di Elvira, impegnata a seguire suo figlio.
Da qui la decisione della capocommessa del Paradiso di provare a inserire una nuova venere nel team e, alla fine, la scelta è ricaduta sulla giovane Caterina, figlia del nuovo magazziniere interpretato dall'attore Simone Montedori.