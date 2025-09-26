Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 ottobre rivelano che Adelaide si dirà pronta ad accettare la proposta di Marcello di trasferirsi insieme in un attico a Milano, dove poter stare finalmente da soli.

Intanto Umberto si mostrerà sempre più spietato nei confronti di Marcello: dopo aver perso le foto compromettenti che lo riguardavano, si dirà pronto a tutto pur di incastrarlo e mettere in crisi la sua relazione con la contessa.

Adelaide vuole trasferirsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Tancredi, dopo essere entrato in possesso degli scatti compromettenti di Marcello assieme a Rosa, deciderà di consegnarli al diretto interessato così da poter salvarlo da questa difficile situazione in cui lo avrebbe tirato dentro Marcello.

Il giovane Barbieri deciderà così di compiere l'ennesimo passo avanti importante nei confronti della contessa: dopo averle chiesto di convolare a nozze al più presto, le proporrà di andare a vivere in un attico tutto per loro, a Milano, abbandonando così Villa Guarnieri.

La contessa resterà spiazzata da tale richiesta e, in un primo momento, non sembrerà ben disposta ad accettarla salvo poi convincersi e dirsi pronta anche alla convivenza da sola con Marcello.

Umberto sempre più spietato con Marcello, Ciro addolorato

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore fino al 10 ottobre rivelano che Adelaide accetterà la proposta e comunicherà la notizia a sua figlia Odile che resterà spiazzata, così come Umberto Guarnieri.

Il perfido commendatore, però, non avrà intenzione di arrendersi facilmente e continuerà a tramare alle spalle di Marcello intenzionato a metterlo in difficoltà: tra i due ci sarà un nuovo durissimo scontro verbale.

Ciro Puglisi, invece, prenderà in considerazione l'idea di ereditare le quote della Caffetteria Amato lasciata da Salvo: per farlo, però, l'uomo avrà bisogno di chiedere un prestito in banca. Un'operazione che non si rivelerà facile da attuare, dato che la banca rigetterà al mittente la richiesta di Ciro, rendendolo particolarmente addolorato.

Umberto aveva cercato di ostacolare la storia tra Adelaide e Marcello

Negli episodi precedenti della soap, Umberto era rimasto sorpreso e spiazzato dall'annuncio del matrimonio di Adelaide, al punto da cercare in tutti i modi di ostacolarlo.

Dopo aver notato uno strano atteggiamento tra Marcello e Rosa, Umberto decise di tenerli sotto controllo e farli spiare in gran segreto da un investigatore privato, convinto che sarebbe entrato in possesso di materiale compromettente per il ragazzo.