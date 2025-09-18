Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano nuovi intrecci narrativi che coinvolgeranno due fratelli.

Nelle prossime puntate in onda su Rai 1, Ettore Marchesi ritroverà sua sorella Greta, con la quale condividerà l’esperienza lavorativa alla Galleria Milano Moda. I due stilisti saranno complici in un piano di vendetta contro una persona la cui identità non è ancora stata rivelata. A fornire alcuni dettagli sulla trama è stato Elia Marangon, interprete di Ettore, nel corso di un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Tv Soap.

Ettore lavora con sua sorella Greta alla Galleria Milano Moda

Ettore lavorerà fianco a fianco con Greta alla Galleria Milano Moda. Nei prossimi episodi, infatti, non sarà l’unico stilista presente: sua sorella lo affiancherà, e la sintonia tra i due sarà evidente fin da subito. In un’intervista, l’attore ha anticipato che Ettore e Greta formeranno un ottimo team sul lavoro. Una frase in particolare ha attirato l’attenzione, lasciando intendere che le intenzioni dei fratelli Marchesi potrebbero non essere del tutto innocue: “Insieme creeranno un bel team. Bisognerà capire però contro chi o cosa”.

Greta e Ettore vogliono vendicarsi di qualcuno

Le parole dell’attore, seppur vaghe, suggeriscono chiaramente che Ettore e Greta intendono vendicarsi di qualcuno.

È probabile che abbiano subito un torto, ma non è ancora chiaro se il responsabile sia un personaggio legato alla Galleria Milano Moda o qualcuno connesso a Il Paradiso delle Signore.

Tra i protagonisti dal passato controverso spiccano Umberto, imprenditore spregiudicato, e Tancredi, entrambi coinvolti in vicende poco limpide. Il tema di una paternità non riconosciuta potrebbe essere uno degli elementi alla base della vendetta, forse contro un padre che li ha abbandonati o non ha mai voluto riconoscerli.

Un’altra ipotesi è che i due siano arrivati per vendicare la morte di uno dei genitori, causata da un personaggio della serie. Sarà necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire la verità che si cela dietro il mistero dei fratelli Marchesi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore si è avvicinato a Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha assistito ad un incontro di lavoro tenutosi al Circolo tra Odile e un cliente. Al termine dell’appuntamento, il ragazzo si è avvicinato alla figlia della contessa e le ha offerto da bere.

Dopo una breve conversazione nel raffinato locale, i due sono usciti insieme e si sono scambiati un bacio. Il mattino seguente, Odile ha ripensato all’accaduto ed è rimasta sorpresa quando Umberto ha scelto proprio Ettore come nuovo stilista della Galleria Milano Moda.