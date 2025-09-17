Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un clima di mistero attorno al nuovo stilista della Galleria Milano Moda. Nelle prossime puntate in onda su Rai 1, Ettore Marchesi sarà protagonista di una trama legata a un segreto che lo tiene legato alla sorella Greta. Entrambi saranno influenzati da qualcosa di cui, al momento, non si conosce la natura.

Ettore e Greta sono legati da un segreto che li condiziona

Il personaggio di Ettore Marchesi, recentemente introdotto nella soap, ha subito attirato l’attenzione per il suo carattere enigmatico.

Del nuovo stilista scelto da Umberto Guarnieri si sa ancora poco, se non che ha conquistato Odile in pochi istanti, arrivando persino a baciarla all’improvviso. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, emergeranno nuovi dettagli su Ettore, in particolare su un aspetto del suo passato che resterà nascosto agli altri ma condiviso con sua sorella Greta. Ogni mossa dei due fratelli sarà influenzata da questo segreto. Non è ancora chiaro se i due siano entrati alla Galleria Milano Moda con l’intento di colpire qualcuno legato al negozio di Odile, oppure se il loro obiettivo sia danneggiare i concorrenti o una persona in particolare.

Greta affianca Ettore alla Galleria Milano Moda

Nei prossimi episodi farà il suo ingresso Greta, sorella di Ettore Marchesi.

Le anticipazioni non svelano le origini dei due, ma è evidente che lavoreranno in grande sintonia. Greta arriverà alla Galleria Milano Moda conquistando subito la fiducia di Umberto e Odile, ottenendo così un ruolo come stilista. I fratelli Marchesi formeranno una coppia creativa e affiatata, pronta quindi a mettere in difficoltà il rivale, Gianlorenzo Botteri, stilista de Il Paradiso delle signore. Greta giungerà in un momento cruciale, che le trame della soap non hanno ancora definito.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha scelto Ettore come stilista della GMM

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Odile ha incontrato un imprenditore al Circolo, dove è stata notata da Ettore.

Quest’ultimo si è avvicinato al termine dell’appuntamento di lavoro, offrendole da bere. Tra i due giovani è nata subito una certa sintonia, culminata in un bacio dopo la serata nel locale esclusivo. Successivamente, Umberto ha presentato a Odile il nuovo stilista scelto per la Galleria Milano Moda, che si è rivelato essere proprio Ettore. Spazio anche alle vicende di Rosa, tornata a Milano in occasione del battesimo del piccolo Andrea Amato, di cui è diventata madrina. La giornalista ha dovuto infatti sostituire Concetta, colpita da un’improvvisa influenza.