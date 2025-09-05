Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda dall'8 settembre, rivelano che Odile prenderà in mano le redini della Galleria Milano Moda.
Sarà lei a dover prendere le decisioni più importanti, tra cui quella legata alla scelta del nuovo stilista a cui affidare la creazione degli abiti.
La scelta finale ricadrà su Ettore Marchesi, un uomo creativo e affascinante che, tuttavia, nasconde dei segreti legati al suo passato.
Odile sceglie Ettore come stilista: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10
La nuova stagione de Il Paradiso delle signore vedrà Odile al centro delle trame.
Si ritroverà ad assumere un ruolo di potere nella Galleria Milano Moda, dopo l'uscita di scena di Tancredi.
Spetterà a lei prendere le decisioni più importanti, tra cui quella incentrata sulla scelta del nuovo stilista e creativo, che avrà il compito di disegnare la collezione di abiti.
Una scelta non facile per Odile, visto che i vari candidati saranno poco inclini alle sue esigenze.
Alla fine, sarà Umberto a presentare una persona alla ragazza: si tratta di Ettore Marchesi, interpretato da Elia Marangon, new entry della decima stagione.
Odile non sa che Ettore nasconde dei segreti sul suo passato
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Ettore riuscirà subito a dare delle buone impressioni a Odile, conquistandola fin dal primo incontro.
Creativo, affascinante e cosmopolita, si metterà subito al lavoro per creare la nuova collezione di abiti per la Galleria Milano Moda, riaccendendo la rivalità con Il Paradiso.
Ettore, però, non sarà del tutto limpido dopo il suo arrivo a Milano: nasconderà dei segreti legati al suo passato, che riguarderanno anche la sorella Greta, a lui molto vicina.
Odile sarà del tutto ignara di questi segreti, di cui, però, al momento non si hanno ulteriori indicazioni.
Tancredi aveva giocato sporco ai danni del Paradiso delle signore
Nella stagione precedente de Il Paradiso delle signore, era stato Tancredi ad avere voce in capitolo nella gestione della Galleria Milano Moda.
In quel caso, il nipote della contessa si era spinto fin troppo oltre, tanto da ingaggiare una talpa da inserire nel negozio milanese di Roberto Landi per riuscire a copiare l'idea dell'abito di punta della loro nuova collezione firmata da Botteri e in tal modo bruciare la novità anticipando la sfilata della Galleria Milano Moda.