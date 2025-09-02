Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che, nelle puntate in onda a settembre, si assisterà all'addio di Salvo Amato.

Deciderà di lasciare il suo locale per intraprendere un nuovo percorso professionale e di vita che lo porterà lontano da Milano.

Una scelta che sorprenderà tutti, soprattutto Ciro Puglisi, che sarà distrutto all'idea di rinunciare alla presenza del suo prezioso amico.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: l'addio di Salvo Amato

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore 10, in onda dall'8 settembre su Rai 1, sarà segnata dall'uscita di scena di Salvo Amato.

Per lui arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita professionale e privata, dopo essere stato messo alle strette dall’ingombrante presenza dei genitori di Elvira, i quali renderanno tutto più difficile rispetto al previsto.

Salvo sentirà il bisogno di staccare la spina e allontanarsi da Milano, una città che nel corso degli anni ha saputo ridargli dignità dal punto di vista professionale, permettendogli di raggiungere i suoi obiettivi di vita.

Salvo lascia il suo bar, Ciro distrutto

Le anticipazioni delle puntate previste da settembre rivelano che Salvo comunicherà a Elvira la sua decisione: andare via da Milano e ripartire da zero, così da potersi finalmente godere la sua vita familiare senza le continue ingerenze dei coniugi Gallo.

Salvo sarà pronto a lasciare il suo bar: la Caffetteria Amato verrà data in gestione a Ciro Puglisi, che, nel corso degli ultimi tempi, l'ha gestita alla perfezione proprio con Amato.

L’addio di Salvo, insieme alla moglie e al piccolo Andrea Maria, sarà un colpo al cuore soprattutto per Ciro Puglisi, che perderà colui che per primo gli ha dato fiducia offrendogli un posto nello staff del bar.

La forza di una donna sfida il ritorno de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

In attesa dei nuovi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato da settembre a maggio 2026 nel palinsesto di Rai 1, con la messa in onda quotidiana che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione televisiva.

La soap andrà in onda con 160 nuovi episodi che troveranno spazio nel daytime pomeridiano, dalle 16 alle 17.

Quest'anno a sfidare la soap ci sarà La forza di una donna, la soap turca di Canale 5 seguita da una media di quasi 1,9 milioni di spettatori al giorno, con punte che hanno sfiorato anche il 25% di share nel corso della stagione estiva.