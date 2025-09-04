Emanuel Caserio lascia il cast de Il Paradiso delle signore 10, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, in partenza da lunedì 8 settembre dopo lo stop estivo.

L'attore che per anni ha vestito i panni di Salvo Amato, in questo nuovo capitolo sarà presente soltanto negli appuntamenti iniziali, dopodiché gli spettatori dovranno dire addio al suo personaggio.

Una scelta dettata dall'esigenza di Caserio di intraprendere nuovi percorsi professionali e rimettersi in gioco dopo aver conquistato il pubblico con il suo Salvo.

L'addio di Salvo Amato nelle puntate iniziali de Il Paradiso delle signore 10

Il nuovo capitolo della soap si preannuncia denso di novità in primis per la coppia composta da Elvira e Salvo.

I due, infatti, negli episodi che apriranno la settimana che va dall'8 al 12 settembre, saranno impegnati con i preparativi per il battesimo del piccolo Andrea Maria.

Un evento che non sarà affatto semplice da gestire, data l'ingombrante presenza dei genitori di Elvira, i quali cercheranno in tutti i modi di avere voce in capitolo nella scelta della madrina e del padrino per il bambino.

Un comportamento che metterà Salvo in grande difficoltà, visto che lui vorrebbe il suo amico Marcello come padrino del figlio mentre i suoceri insisteranno affinché venga scelto un loro nipote.

Emanuel Caserio lascia il cast de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni rivelano che il modo di fare dei genitori di Elvira finirà per mettere a durissima prova Salvo, al punto da indurlo a prendere una decisione inaspettata: lasciare definitivamente la città di Milano e intraprendere un nuovo percorso professionale, lontano da tutti e tutto.

Il barista, però, non andrà via da solo dato che con lui partiranno anche Elvira e ovviamente il loro amato bambino.

In questo modo si assisterà all'uscita di scena di Emanuel Caserio dal cast de Il Paradiso delle signore 10 dopo che, per anni, è stato uno dei volti più apprezzati e amati dal pubblico.

L'attore ha scelto di allontanarsi per un po' dalla soap e rimettersi in gioco in attesa di nuovi progetti che possano dargli la giusta visibilità e il successo sperato.

Tra le new entry della soap spicca Simone Montedoro

Per un attore che lascerà il cast della soap, però, ce n'è già un altro pronto a conquistare il gradimento degli spettatori: trattasi di Simone Montedoro, che quest'anno sarà una delle new entry nei panni di Fulvio Rinaldi.

L'attore, dopo essere stato per anni uno dei volti di spicco di Don Matteo, si rimetterà in gioco in questa nuova avventura professionale che lo vedrà fin dal primo istante al centro delle trame.

Fulvio, dopo essere caduto in disgrazia con la sua ditta, si ritroverà costretto a ripartire da zero, accettando di entrare nel team del Paradiso nelle vesti di magazziniere.

L'uomo, però, non avrà subito il coraggio di dire la verità a sua figlia Caterina, finendo così per mentirle sul suo vero impiego professionale.

Proseguono le repliche estive della soap opera Rai

In attesa di questi episodi inediti della soap, la Rai sta trasmettendo le repliche delle puntate conclusive della scorsa stagione nella fascia pomeridiana.

La media auditel si sta aggirando sulla soglia degli 800 mila spettatori al giorno con uno share del 10%.

Numeri lontani da quelli registrati nello stesso slot orario dalla soap La forza di una donna che, in prima visione assoluta, arriva a 1,8 milioni di spettatori con uno share del 24%.