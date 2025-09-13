Nel corso de Il Paradiso delle signore 10 si assisterà all'uscita di scena definitiva di Salvatore Amato dal cast della soap opera pomeridiana di Rai 1. L'annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso Emanuel Caserio che, nei giorni scorsi, ha confermato sui social che ben presto il suo Salvo dirà addio alla serie.

Il motivo di questa scelta è legata alla condizioni di salute precarie del piccolo Andrea Maria, il figlio di Salvo ed Elvira, che avrà bisogno di vivere in una località di mare.

Nella stagione autunnale Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 10

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è ripartito da una settimana e ci sono stati già un po' di colpi di scena legati in primis alle vicende di Elvira e Salvo.

Il barista ha dovuto fare i conti con l'eccessiva presenza dei genitori di Elvira, i quali si sono rivelati fin troppo ingombranti anche nelle decisioni legate alla gestione del piccolo Andrea.

Una situazione che ha messo a durissima prova Salvo, al punto da portarlo ad avere degli scontri accesi anche con sua moglie Elvira.

Tuttavia, l'uscita di scena di Salvo dalla soap sarà legata a un motivo ben più serio e importante: le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria, che desteranno grande preoccupazione.

Perché Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni delle puntate della soap che saranno trasmesse entro fine settembre su Rai 1, rivelano che Elvira e Salvo si mostreranno sempre più allarmati e preoccupati per la grave tosse del bambino.

Andrea Maria, nonostante diverse visite mediche, continuerà a stare male tanto che sua mamma inizierà ad assentarsi con frequenza dal Paradiso delle signore, per stare accanto al suo bambino e tenerlo sotto controllo.

Alla fine, però, sarà Salvo a prendere una decisione importante: il barista riterrà opportuno lasciare la città di Milano per trasferirsi in una località di mare, assieme a sua moglie e al bambino, così da permettergli di respirare aria pulita sperando di poter risolvere anche i suoi problemi di salute.

Con questa uscita di scena, non sono previste ulteriori scene con Salvo Amato nel corso della decima stagione.

Gli ascolti della nuova stagione de Il Paradiso 10 su Rai 1

In attesa di questi episodi, la soap opera ha debuttato con una media di 1,2 milioni di spettatori con la sua prima settimana di programmazione su Rai 1.

Lo share si è mantenuto sulla soglia del 15% e picchi del 18% durante la messa in onda: numeri in netto rialzo rispetto a quelli registrati da Rai 1 nel corso dei mesi estivi con le repliche di varie fiction, che si sono assestate sulla soglia del 9-10% di share nella fascia pomeridiana.