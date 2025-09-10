Le anticipazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti intensi e carichi di emozione. Giannandrea Pecorelli, in una recente intervista a Fanpage, ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno per Alessandro Tersigni, interprete per anni di Vittorio Conti. Il produttore della soap ha sottolineato il legame speciale che l’attore ha sempre avuto con il set e con il cast. Intanto, la serie si prepara ad affrontare l’addio di Salvatore Amato e a rendere omaggio a Pietro Genuardi, volto indimenticabile di Armando, scomparso lo scorso marzo.

Alessandro Tersigni, il Paradiso non chiude le porte a Vittorio Conti

Anche se Vittorio Conti non sarà presente nella nuova stagione, Alessandro Tersigni resta una figura centrale nella storia della soap. Giannandrea Pecorelli ha dichiarato: "Lui è uscito l'anno scorso, ma Alessandro Tersigni rimane un fratello per me. Aveva le chiavi del set, accoglieva i nuovi attori e li faceva sentire a casa".

Tersigni, che per anni ha accolto i nuovi attori sul set e ha contribuito a creare un clima familiare, potrebbe dunque tornare in futuro, se la trama lo permetterà. Il suo personaggio, molto amato dal pubblico, continua a vivere nel cuore degli spettatori e della produzione.

L’addio di Salvatore Amato e il tributo a Pietro Genuardi

La decima stagione de Il Paradiso delle signore sarà segnata da un momento particolarmente toccante: l’uscita di scena di Salvatore Amato, che porterà con sé un ricordo struggente di Armando. Le prime puntate saranno dedicate a Pietro Genuardi, scomparso di recente, e ad altri attori che hanno lasciato un segno nella serie: "Li ricorderemo con un cartello, lo abbiamo concordato con Rai. Abbiamo dedicato a loro le prime puntate. Poi ci sarà un episodio in cui un personaggio, che lascerà la serie, ricorderà Pietro Genuardi. Sarà straziante, doloroso, commovente ma anche vero. Armando, il suo personaggio, per noi è vivo". Sarà Emanuel Caserio a lasciare la serie, l’attore che per anni ha prestato il volto a Salvatore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina e Matteo travolti dalla passione

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marina è tornata a Milano per un incontro di lavoro con Odile. Una volta terminato l’appuntamento con la figlia della contessa, l’attrice ha incontrato Matteo, con il quale è uscita la sera, per poi rientrare insieme a casa, lasciandosi andare alla passione. Nel frattempo, Umberto ha svelato a Enrico e Adelaide che entrambi hanno vinto un premio prestigioso, la cui consegna avverrà al Circolo. Spazio anche alle vicende di Fulvio, che si è sentito male mentre era in negozio, ma ha fatto finta di nulla per non allarmare i nuovi colleghi.