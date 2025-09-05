Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, preannunciano un momento toccante. Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri, ha rivelato in un’intervista al settimanale Di Più TV che nei nuovi episodi ci sarà una scena in cui un personaggio ricorderà Armando Ferraris. Nel frattempo, Marta resterà colpita da Ettore, grazie ai racconti di Odile sul creativo della GMM.

Armando Ferraris viene ricordato con affetto da un protagonista

La decima stagione de Il Paradiso delle signore sarà dedicata a Pietro Genuardi, scomparso lo scorso marzo a causa di una malattia.

La notizia che la nuova edizione della soap pomeridiana di Rai 1 sarebbe stata dedicata all’attore era già trapelata mesi fa. Ora è stata rivelata un’anticipazione su una scena che andrà in onda in una delle prossime puntate. Gloria Radulescu, in un’intervista, ha raccontato: "Pietro ci manca molto sul set". L’interprete di Marta ha poi aggiunto: “Uno dei personaggi lo ricorderà con grande affetto in una scena”. L’attrice non ha svelato di chi si tratti, ma si possono fare alcune considerazioni. Il personaggio di Armando è stato una figura centrale e di riferimento per tutti i personaggi della soap. La sua storia è stata legata in particolare a due protagonisti maschili, Salvatore e Marcello, senza dimenticare Rosa, sua nipote.

È plausibile che siano proprio Salvatore o Marcello a ricordare il collega scomparso.

Marta è affascinata da Ettore

Gloria Radulescu ha fornito alcune anticipazioni sulle nuove puntate riguardanti il personaggio da lei interpretato. Marta sarà ancora legata sentimentalmente a Enrico, che tornerà a esercitare la professione medica. Nel frattempo, Anita rivolgerà un accorato appello a suo padre, chiedendogli di sposare Marta. Tuttavia, non è certo che le nozze verranno celebrate. Inoltre, per la giovane Guarnieri si profila una curiosità insolita nei confronti del nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda, Ettore. Marta resterà affascinata dalla personalità del collega di sua cugina Odile, e sarà proprio grazie ai racconti di quest’ultima che nascerà il suo interesse.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elvira e Salvatore sono diventati genitori

Nei precedenti episodi della soap, andati in onda su Rai 1, Elvira ha dato alla luce il suo primo figlio dopo aver rotto le acque in negozio. Il parto è andato bene grazie al tempestivo intervento di Concetta e delle Veneri, che hanno soccorso la loro collega. Salvatore è così diventato padre, potendo finalmente stringere tra le braccia il suo bambino. Spazio anche alle vicende di Delia, che si è fidanzata con Botteri.