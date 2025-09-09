Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore 10 che andrà in onda mercoledì 10 settembre su Rai 1 rivelano che Fulvio Rinaldi verrà colto da un malore improvviso sul posto di lavoro e verrà prontamente assistito da Enrico.

Intanto, Adelaide si lascerà andare a una nuova dichiarazione inaspettata nei confronti di Marcello, con la quale metterà sempre più in crisi Umberto Guarnieri.

Fulvio colto da un malore improvviso: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 10 settembre

Marcello, al suo risveglio, scoprirà che Matteo ha passato la notte in compagnia di Marina Valli.

I tre si ritroveranno a fare colazione assieme e Barbieri avrà la certezza che tra i due ci sia del tenero, tanto da decidere di fare una richiesta ben precisa alla donna.

In occasione della sfilata di abiti per la presentazione della nuova collezione del Paradiso delle signore firmata da Gianlorenzo Botteri, Marcello chiederà a Marina di poter sfilare ed essere così la madrina d'eccezione.

Intanto, Fulvio verrà colto da un malore improvviso mentre si troverà al lavoro all'interno del grande magazzino milanese: sarà tempestivo l'intervento di Enrico, il quale cercherà subito di rianimare il nuovo magazziniere.

Adelaide spiazza Marcello nella puntata del 10 settembre

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 10 settembre, inoltre, rivelano che Concetta cercherà di parlare con il padre di Elvira e proverà a convincerlo a cambiare idea in merito alla scelta del padrino per il battesimo del piccolo Andrea.

Tale situazione finirà per creare ulteriori tensioni in casa Amato, dato che Salvo si mostrerà sempre più nervoso e stufo delle continue interferenze da parte dei suoi suoceri.

Adelaide deciderà di uscire sempre più allo scoperto con Marcello.

In occasione di una premiazione al Circolo, la contessa si lascerà andare a una dichiarazione importante nei confronti del suo nuovo compagno. Le parole di Adelaide non passeranno inosservate e renderanno sempre più vulnerabile Umberto Guarnieri, intenzionato a fare di tutto pur di riconquistare il cuore della sua ex compagna.

Umberto si era dichiarato alla contessa Adelaide nella scorsa stagione

Nella passata stagione della soap, Umberto aveva spiazzato Adelaide con una dichiarazione d'amore che la lasciò sorpresa.

La contessa, seppur in lacrime, non si lasciò scalfire più di tanto dalle parole del commendatore, considerando ormai chiuso quel capitolo della sua vita ed essendo intenzionata a viversi pienamente la sua nuova storia d'amore con Marcello Barbieri.