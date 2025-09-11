Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10, relativi alla puntata di venerdì 12 settembre, rivelano che arriverà il giorno del battesimo del piccolo Andrea Maria, ma Concetta non potrà partecipare all'evento perché si sentirà male.
Intanto, Umberto si mostrerà disperato dopo aver appreso la notizia delle nozze tra Adelaide e Marcello, tanto da decidere di tentare il tutto per tutto per provare a riconquistare il cuore della sua ex compagna.
Botteri, invece, proverà a convincere il nuovo magazziniere Fulvio ad affrontare sua figlia e metterla al corrente della verità sul suo nuovo lavoro.
Concetta sta male: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 12 settembre
Per Elvira e Salvo arriverà il momento di celebrare il battesimo del piccolo Andrea Maria: i due saranno ben lieti di festeggiare l'evento anche se Concetta Puglisi non potrà più essere la madrina.
La donna, infatti, si sentirà male poche ore prima del battesimo: l'influenza la costringerà ad assentarsi e così Elvira sarà costretta a dover cercare una nuova madrina per suo figlio.
Intanto, Roberto Landi, dopo aver letto il romanzo scritto da Rosa, metterà a punto un'idea per pubblicizzare al meglio il suo scritto.
Umberto disperato, Fulvio mente ancora a sua figlia Caterina
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 settembre, inoltre, rivelano che Marcello ufficializzerà la notizia del suo matrimonio anche con il fratello Matteo.
Umberto, invece, dopo aver appreso tale annuncio resterà alquanto sorpreso e spiazzato: il commendatore, in particolare, si mostrerà disperato all'idea di poter perdere per sempre il grande amore della sua vita, motivo per il quale tenterà il tutto per tutto pur di cercare di riconquistare il cuore della contessa Adelaide.
Gianlorenzo Botteri avrà modo di parlare con Fulvio: lo stilista gli consiglierà di non mentire ulteriormente a sua figlia in merito al suo nuovo incarico professionale come magazziniere, bensì di spiegarle come stanno davvero le cose.
Intanto, l'evento organizzato al Paradiso per la presentazione della nuova collezione di abiti si rivelerà un successo.
Iniziano a crescere gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10
Gli ascolti della soap opera, dopo un inizio stagione al 14% di share, sono cresciuti leggermente con la seconda puntata trasmessa martedì 9 settembre.
L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è stato seguito da una media di circa 1,2 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana di Rai 1, arrivando al 15,40% di share.
Anche lo scorso anno, la soap era partita con qualche difficoltà dal punto di vista Auditel nel daytime pomeridiano, salvo poi recuperare terreno e arrivare alla soglia del 19-20% di share.