Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore preannunciano un mistero che coinvolgerà uno dei nuovi protagonisti.

Nella puntata in onda giovedì 18 settembre alle 16:00 su Rai 1, Ettore sarà al centro dell’attenzione per una telefonata di cui non si conoscono ancora i dettagli. Intanto, le Veneri saranno entusiaste per l’imminente matrimonio tra Adelaide e Marcello. Ci sarà spazio anche per Agata, che chiederà a Irene di contattare Caterina per proporle di entrare a far parte del gruppo delle commesse.

Ettore fa una misteriosa telefonata

Ettore Marchesi sarà dunque protagonista della puntata del 18 settembre.

Il nuovo stilista della Galleria Milano Moda effettuerà una telefonata riservata, ma non è chiaro se lo farà dal negozio di Odile, dalla Caffetteria o da una cabina telefonica. Nessuna anticipazione rivela l’identità del destinatario, lasciando aperte diverse ipotesi: potrebbe trattarsi di un familiare o di qualcuno legato al suo passato.

Nel frattempo, Agata e Mimmo riceveranno un riconoscimento per il lavoro svolto, ma il giovane Burgio non sembrerà apprezzare il premio ricevuto.

Le Veneri entusiaste per le nozze di Marcello e Adelaide

Le Veneri accoglieranno poi con entusiasmo la notizia del matrimonio tra Marcello e Adelaide. Tuttavia, Rosa non condividerà lo stesso entusiasmo e confiderà ad Elvira di aver preso una decisione importante.

Crescerà inoltre l’attesa per la presentazione del libro di Rosa, il tutto mentre Elvira dovrà affrontare problemi ben più urgenti legati alla salute del piccolo Andrea. La signora Amato si assenterà temporaneamente da Il Paradiso delle signore per prendersi cura del figlio, causando una carenza di personale.

Per questo motivo, Agata proporrà a Irene di contattare Caterina per offrirle un posto da commessa. Tuttavia, l’assunzione potrà concretizzarsi solo con l’intervento di Fulvio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Odile si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore ha conosciuto Odile durante una serata al Circolo e tra i due è scattato un bacio.

Intanto, Roberto ha avuto un’idea per promuovere il libro di Rosa: organizzare la presentazione all’interno del Paradiso. Landi ha coinvolto le Veneri, assegnando a ciascuna la lettura di un estratto, mentre ad Agata ha affidato la realizzazione della copertina.

Rosa, sorpresa dall’iniziativa, ha confidato ad Elvira di aspettarsi solo un consiglio da Roberto, poiché il libro contiene riferimenti alla sua amicizia e al bacio con Marcello. La giornalista ha spiegato di aver eliminato molte parti legate a quella vicenda, ma teme che Barbieri possa comunque riconoscersi in alcuni passaggi.