Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 rivelano che Marcello si rivelerà infedele nei confronti della contessa Adelaide, dato che si lascerà andare a un nuovo momento di tenerezza con la giornalista Rosa Camilli.

Matteo, invece, finirà per ingannare la sua compagna Marina tenendola all'oscuro dei veri sentimenti che ancora nutre nei confronti di Odile.

Adelaide, intanto, continuerà a essere concentrata sul suo imminente matrimonio e sulla scelta degli abiti anche per Odile e Marta, le sue testimoni ufficiali.

Marcello Barbieri infedele: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 29/09 al 3/10

Marcello si offrirà di accompagnare Rosa a Trieste in occasione dell'intervista da realizzare a Margherita Hack. Durante il tragitto, però, la macchina di Barbieri subirà un guasto e i due si ritroveranno da soli ad attendere l'assistenza.

Proprio durante quei momenti, Marcello e Rosa si lasceranno andare a un nuovo momento di tenerezza e debolezza che li renderà particolarmente vicini e complici.

Marcello quindi sarà ancora una volta infedele nei confronti della contessa, dato che deciderà di non dirle nulla in merito a quanto è accaduto, finendo per nasconderle la realtà dei fatti.

Matteo bugiardo e inganna Marina Valli

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Salvo proporrà a Elvira di trasferirsi a Taormina, così da garantire uno stile di vita migliore al loro bambino, che necessita di stare a contatto con il mare per i suoi problemi di salute.

Elvira, però, non sarà d'accordo e si mostrerà particolarmente restia a questo trasferimento nel profondo Sud Italia.

Intanto Matteo continuerà a ingannare Marina Valli, tenendola all'oscuro dei veri sentimenti che nutre nei confronti di Odile: proprio grazie a lei, riuscirà a trovare l'ispirazione per comporre un nuovo brano.

La contessa Adelaide, invece, si mostrerà concentratissima sulle imminenti nozze con Marcello Barbieri: il suo pensiero sarà quello di cercare l'abito adatto per lei e per le sue testimoni, Odile e Marta.

Matteo aveva provato a conquistare il cuore di Odile nella scorsa stagione

Negli episodi precedenti della soap, Matteo aveva provato a conquistare il cuore di Odile, salvo poi fare un passo indietro dopo il ritorno dell'ex fidanzato della ragazza.

Guido si mostrò pronto a riconquistare il cuore della sua ragazza che, nutrendo ancora dei sentimenti nei suoi confronti, scelse di dargli una seconda chance.

Nel frattempo, per lasciarsi alle spalle Odile, Matteo accettò di conoscere meglio l'attrice Marina Valli.