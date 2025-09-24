Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che le condizioni di salute di Enrico si aggraveranno, al punto che per il medico arriverà il momento di parlarne con il primario della clinica in cui lavora, per cercare di trovare una soluzione.

Marcello Barbieri, invece, continuerà a raccontare bugie alla sua promessa sposa Adelaide, tenendola all'oscuro del momento di tenerezza vissuto con Rosa Camilli durante la trasferta in macchina a Trieste.

Enrico si aggrava sempre più: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre

Dopo aver effettuato l'operazione a Marina Valli, con gran fatica, Enrico si renderà conto che deve affrontare al più presto la sua delicata situazione.

Il problema alla mano continuerà a dargli filo da torcere, tanto che Enrico deciderà di parlarne apertamente con il primario della clinica in cui lavora.

La speranza di Enrico che, nel frattempo continua a nascondere la verità alla sua compagna Marta, sarà quella di riuscire a trovare una soluzione che possa non essere invasiva.

Intanto per Salvo ed Elvira arriverà il momento di fare le valigie e lasciare Milano: i due, dopo un'accurata riflessione, decideranno di trasferirsi a Sanremo, così da permetter al loro bambino di respirare aria pulita nei pressi del mare.

Marcello bugiardo con la contessa Adelaide

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Marcello avrà modo di accompagnare Rosa a Trieste per realizzare l'intervista a Margherita Hack.

I due, durante il tragitto, vivranno un nuovo momento di tenerezza che li renderà pericolosamente vicini e intimi.

Un momento che finirà per metterli in imbarazzo e creare un po' di confusione nel cuore di Marcello, il quale preferirà non dire la verità alla sua promessa sposa.

Adelaide, quindi, verrà tenuta all'oscuro di questo momento di tenerezza vissuto da Marcello con Rosa anche se, Umberto, deciderà di farli seguire e spiare in gran segreto da un investigatore privato.

Tra Marcello e Rosa c'era stato un bacio passionale nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore

Negli episodi della scorsa stagione della soap opera di Rai 1, Marcello si era lasciato andare a un bacio appassionato con Rosa.

Il giovane Barbieri aveva ceduto alla debolezza durante l'assenza a Milano della contessa che, in gran segreto, aveva lasciato villa Guarnieri per recarsi in America, dove avrebbe dovuto sottoporsi a un ciclo di cure mediche per risolvere i suoi seri problemi di salute al cuore, che le stavano dando filo da torcere finendo per mettere a repentaglio la sua salute.