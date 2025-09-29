Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 30 settembre rivelano che Umberto Guarnieri sarà spietato nei confronti di Marcello e, dopo aver scoperto che accompagnerà Rosa a Trieste per l'intervista a Margherita Hack, deciderà di farli spiare in segreto.

Intanto, Elvira sarà in crisi, dopo aver appreso che Salvo vorrebbe trasferirsi a Taormina. La ragazza non sarà per niente entusiasta e chiederà aiuto alla sua amica Irene per trovare una soluzione alternativa.

Umberto spietato con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 30 settembre

Per la nuova rivista il "Paradiso Donna" si riuscirà a trovare la prima ospite ufficiale da intervistare: l'astrofisica Margherita Hack, la quale chiederà di potersi vedere a Trieste.

Rosa accetterà la proposta e Marcello si offrirà di accompagnarla per realizzare l'intervista: i due, però, non sanno che c'è qualcuno che sta tramando alle loro spalle.

Umberto, dopo aver appreso la notizia, deciderà di ingaggiare un investigatore privato, che avrà il compito di seguire la coppia durante la trasferta per immortalare eventuali atteggiamenti ambigui.

Il commendatore Guarnieri sarà sempre più spietato contro il suo nemico Marcello, intenzionato a incastrarlo in vista del suo imminente matrimonio con la contessa Adelaide, fissato per il 25 ottobre.

Elvira si ritrova in forte crisi

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 30 settembre, inoltre, rivelano che Salvo comunicherà a Elvira di aver pensato di trasferirsi a Taormina.

La Venere non la prenderà bene: l'idea di questo trasferimento nel sud Italia la destabilizzerà, al punto che chiederà aiuto a Irene per trovare una soluzione alternativa.

Caterina, dopo aver superato la prova come Venere verrà assunta a tutti gli effetti da Roberto Landi, pronta a prendere il posto di Elvira.

Adelaide, invece, sarà concentrata sui preparativi per il suo imminente matrimonio: per quel giorno dovrà essere tutto perfetto.

Elvira aveva lottato per la sua storia d'amore con Salvo Amato

Negli episodi precedenti della soap, Elvira aveva lottato con tutte le sue forze per far trionfare la storia d'amore con Salvo.

La ragazza ha dovuto imporsi con suo padre che, al contrario, non voleva che sposasse un ragazzo così umile come il barista Amato.

Elvira, però, non si è lasciata intimidire dalle infide pressioni del padre e scelse di andare avanti per la sua strada, intenzionata a vivere questa storia d’amore con l'uomo che l'avrebbe resa mamma per la prima volta.