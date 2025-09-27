Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore preannunciano una serata piacevole per due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 8 ottobre alle 16 su Rai 1, Tancredi e Rosa ceneranno insieme, mentre Adelaide comunicherà ai suoi familiari la decisione di trasferirsi in un attico con Marcello. Per Odile invece ci saranno momenti di grande turbamento a causa della scelta di sua madre di lasciare Villa Guarnieri. Nel frattempo, Irene sarà incuriosità dal cugino di Delia. Ci sarà spazio anche per le vicende di Salvatore, intenzionato a lasciare il Gran Caffè Amato a Ciro.

Rosa e Tancredi vanno a cena insieme

Grazie all'intervento di Tancredi Di Sant'Erasmo, Margherita Hack sarà ospite speciale a Il Paradiso delle Signore. Dopo un’intervista condotta da Rosa Camilli, l’astrofisica inviterà lei e Tancredi a cena come gesto di riconoscenza per il lavoro svolto. La giornalista e l'editore, pertanto, trascorreranno così una serata piacevole insieme. Nel frattempo, Irene Cipriani mentirà alle sue amiche su Johnny, il cugino di Delia, fingendo di essere infastidita dalla sua presenza, pur essendo in realtà incuriosita da lui.

Adelaide annuncia il suo trasferimento

Nel frattempo, a Villa Guarnieri, Adelaide Di Sant'Erasmo farà un annuncio che sorprenderà Umberto Guarnieri e Odile: ha deciso di trasferirsi nell’attico in centro a Milano con Marcello Barbieri.

Questa scelta sarà motivo di forte disagio per Odile, che non accetterà l’idea che la madre lasci la casa. Infine, Salvatore si troverà ad affrontare un imprevisto che potrebbe rivelarsi un’occasione per Ciro Puglisi, che potrebbe acquistare le quote del Gran Caffè Amato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha scritto un articolo per Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Anselmo Conaro ha pubblicato un articolo diffamatorio sul passato di Marcello, evidenziando il periodo trascorso in prigione. Umberto ha quindi ideato una strategia per proteggere la reputazione della famiglia Di Sant’Erasmo, proponendo a Rosa Camilli di scrivere un pezzo che riabilitasse l’immagine di Barbieri.

Grazie all’intervento della giornalista, Marcello è riuscito a tornare al Circolo con dignità, mettendo fine ai pettegolezzi sul suo conto. Nel frattempo, Elvira ha annunciato alle Veneri il suo imminente trasferimento in una località marina con Salvatore e Andrea. Il piccolo Amato, affetto da una grave forma d’asma, ha bisogno di un ambiente con aria più salubre, motivo per cui i medici hanno consigliato alla coppia di lasciare Milano. Le commesse del negozio si sono commosse all'idea della partenza dei loro amici.