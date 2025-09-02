Il Paradiso delle signore tornerà presto a fare compagnia ai suoi fedeli telespettatori e non mancheranno le novità già a partire dalla prima settimana di programmazione. Come rivelano le anticipazioni relative agli episodi in onda dall'8 al 12 settembre, infatti, il grande magazzino vedrà l'arrivo del nuovo magazziniere Fulvio, il quale sembrerà nascondere non pochi segreti. Non solo. A quanto pare, Salvatore dovrà fare ancora una volta i conti con le ingerenze della famiglia Gallo nel suo matrimonio con Elvira e ciò non farà altro che aumentare le tensioni tra loro.

Adelaide, invece, elogerà pubblicamente Marcello scatenando la gelosia di Umberto che tenterà di riconquistarla.

Il Paradiso delle signore, spoiler 8-12 settembre: i Gallo vogliono scegliere il padrino del piccolo Andrea

Gli episodi Il Paradiso delle signore, in onda dall'8 al 12 settembre, vedranno l'arrivo di Fulvio, un nuovo magazziniere con un passato difficile e molto riservato. L'uomo sarà subito coinvolto nei frementi preparativi della sfilata per la nuova collezione ispirata al cinema. Nel frattempo, Odile, cercherà di lasciarsi alle spalle i contrasti avuti con Tancredi e si mostrerà determinata a ridare lustro alla Galleria Milano Moda, mettendosi subito alla ricerca di una nuova stilista.

Intanto, Salvatore ed Elvira sceglieranno il padrino per il battesimo del loro piccolo Andrea, ma i coniugi Gallo si intrometteranno, come al solito. Vorranno, infatti, far ricadere la scelta su un loro parente. Poco dopo, Adelaide rientrerà dalle vacanze fatte con Marcello e tutti la festeggeranno per un prestigioso premio che riceverà al Circolo. Nel corso della festa, Umberto confesserà a sua cognata una decisione importante che ha preso sul conto di Odile. La Contessa accoglierà con favore la sua decisione e, in seguito, proporrà una collaborazione all'attrice Marina Valli.

Salvatore sempre più teso a causa dei Gallo

I Gallo vorrebbero un loro parente come padrino di battesimo di Andrea e questo non farà piacere a Salvatore, il quale sarà sempre più teso a causa delle loro continue intromissioni nella sua vita coniugale.

Nel frattempo, Fulvio mentirà a sua figlia Caterina circa il suo impegno al Paradiso mentre Marcello mal sopporterà la presenza di Umberto: avrà la sensazione di non essere del tutto parte della famiglia Guarnieri. Poco dopo, Matteo trascorrerà la notte con Marina Valli ed avrà l'ispirazione giusta per la nuova sfilata degli abiti disegnati da Botteri. Enrico, invece, si ritroverà a dover soccorrere Fulvio, il quale non si sentirà molto bene e subito dopo confiderà i suoi problemi al medico mentre Concetta proverà inutilmente a far cambiare idea al padre di Elvira circa la scelta del padrino di Andrea. Intanto, Irene e Delia riceveranno una visita inattesa mentre al Circolo avverrà la premiazione di Adelaide, la quale nel suo discorso elogerà non poco Marcello facendo venir meno le certezze di Umberto.

Più tardi, Marina Valli, dopo aver parlato con Matteo accetterà di sfilare per il Paradiso [VIDEO] e rifiuterà la proposta di Odile, la quale, a quel punto, chiederà spiegazioni al ragazzo.

Marcello vuole fare la proposta di matrimonio ad Adelaide

Salvatore apparirà rassegnato al fatto che sarà Tarcisio, il cugino di Elvira a diventare il padrino di Andrea, ma Concetta lo inviterà a non perdere le speranze certa che con il suo piano potrà far cambiare idea al signor Gallo. Ci riuscirà? Nel frattempo, Marcello si preparerà ad un gesto inatteso nei confronti di Adelaide ignaro di ciò che lo aspetta e poi confiderà al fratello Matteo che ha intenzione di farle la proposta di matrimonio. Intanto, arriva il giorno del battesimo del piccolo Andrea e a causa di un imprevisto, Elvira si ritroverà a scegliere un'altra madrina all'ultimo momento.

Poco dopo, al Paradiso, Roberto avrà un'idea per promuovere il lancio del libro di Rosa mentre Botteri persuaderà Fulvio a dire la verità a sua figlia. Nel frattempo, la sfilata della nuova collezione a marchio Paradiso delle signore avrà grandissimo successo per tutti tranne che per Odile, la quale sarà turbata dalla reazione avuta dalla Valli. Infine, Umberto non volendosi rassegnare a perdere Adelaide, tenterà un'ultima carta per riconquistarla.

Umberto ed Adelaide tornano insieme? Ipotesi nuove trame

Umberto, come detto, cercherà di riconquistare Adelaide e non è detto che non ci riesca. La Contessa non ha mai fatto mistero di aver amato molto il cognato e chissà che la sua relazione con Marcello non sia stata soltanto un modo un po' goffo di dimenticarlo ed è molto probabile che se lui saprà toccare le corde giuste possa tornare tra le sue braccia.

Il commendator Guarnieri riuscirà nel suo intento? Al momento, non ci sono anticipazioni in tal senso, ma possiamo ipotizzare di si.



NOTA DI CORREZIONE DEL 2/9/25: Il titolo di questo articolo è stato modificato perché una precedente versione riportava per un refuso la data del 9 settembre invece di quella del 12.