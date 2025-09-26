Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 29 settembre al 3 ottobre su Rai 1 portano novità interessanti per i fan della soap. Mentre il progetto Paradiso Donna prende il via, la famiglia Amato è alle prese con importanti decisioni sul futuro. Elvira e Salvo si trovano di fronte alla possibilità di trasferirsi a Sanremo, una scelta che impatta anche sul loro legame. Nel frattempo, a Villa Guarnieri, Adelaide si concentra sui preparativi del matrimonio.

Gli Amato verso Sanremo: una decisione che cambia tutto

La settimana de Il Paradiso delle signore inizia con la notizia che Salvatore e la sua famiglia stanno seriamente valutando di trasferirsi a Sanremo.

Questa decisione, dettata anche dalla salute del piccolo Andrea, getta nello scompiglio il rapporto tra Salvo ed Elvira. Quest'ultima è riluttante all'idea di lasciare Milano e il suo lavoro al Paradiso ma Irene, insieme alle veneri, cerca di supportarla. Ciro dal canto suo si preoccupa di come gestire il Gran Caffè Amato, mentre Concetta lo incoraggia a non temere di affrontare nuove sfide. L'intervento delle veneri sarà decisivo per aiutare Elvira e Salvo a riflettere su cosa sia meglio per loro.

Intrighi e tensione a Villa Guarnieri

Intanto a Villa Guarnieri l'atmosfera è densa di tensione e sorprese. Adelaide è alle prese con la scelta degli abiti per le testimonianze, un compito che mette alla prova Ettore e Botteri.

Mentre la sfida tra i due stilisti si accende, un viaggio imprevisto di Marcello e Rosa verso Trieste per un'intervista a Margherita Hack si trasforma in un momento di inaspettata vicinanza. Tuttavia i due non sono soli: qualcuno li segue nell'ombra. Umberto nel frattempo riceve delle foto compromettenti scattate durante il viaggio ma, al momento di mostrarle ad Adelaide, scopre che sono sparite alimentando ulteriori sospetti.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle signore del 26 settembre , i coniugi Amato erano già in preda ai dubbi su un possibile trasferimento per il bene del piccolo Andrea. Al Paradiso l'idea di una collezione di scialli personalizzati prendeva forma, mentre le veneri si occupavano del corredo per il ricovero di Marina.

Matteo, nonostante l'impegno verso Marina, non è riuscito a dimenticare Odile, segno di sentimenti ancora vivi. Enrico, preoccupato per il suo problema alla mano, si preparava a operare Marina, mentre l'articolo di Rosa su Marcello otteneva i risultati sperati, incrementando l'interesse su di lui.