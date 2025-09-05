Il grande ritorno de Il Paradiso delle Signore è alle porte. Da lunedì 8 settembre 2025, alle 16:05 su Rai 1, prende il via la decima stagione della daily soap che ogni anno appassiona milioni di spettatori. Le prime due settimane di programmazione (dall’8 al 19 settembre) si aprono con l’arrivo di Fulvio, nuovo magazziniere dal passato burrascoso, che nasconde alla figlia Caterina la verità sul suo lavoro, mentre al Paradiso fervono i preparativi per la sfilata della nuova collezione ispirata al cinema. Nel frattempo, Adelaide torna dalle vacanze con Marcello e annuncia a sorpresa il loro imminente matrimonio, notizia che sorprende Umberto e rischia di ridisegnare gli equilibri a Villa Guarnieri.

Odile, intenzionata a rilanciare la Galleria Milano Moda, incontra un misterioso stilista che si rivelerà decisivo sia per la moda sia per la sua vita sentimentale. Ci sarà spazio anche per la famiglia Amato, alle prese con il battesimo del piccolo Andrea e con le tensioni sulla scelta del padrino, e per Rosa, pronta a stupire tutti con la pubblicazione del suo primo romanzo.

Fulvio e il segreto con la figlia Caterina

Una delle novità più rilevanti è l’arrivo di Fulvio, nuovo magazziniere del Paradiso, un uomo dal passato burrascoso che si trova subito coinvolto nei preparativi per la grande sfilata dedicata alla collezione ispirata al cinema. Tuttavia, dietro la sua apparente tranquillità si nasconde un segreto: Fulvio non ha raccontato alla figlia Caterina la verità sul suo lavoro, preferendo mantenere il riserbo.

Questa omissione rischia, però, di compromettere il loro rapporto. Nel frattempo, Fulvio trova in Enrico Proietti un inaspettato confidente, pronto a sostenerlo anche quando un improvviso malore complica ulteriormente la situazione. Più avanti, con l’aiuto di don Saverio, riuscirà finalmente a confessare tutto a Caterina, anche se la ragazza gli nasconde a sua volta qualcosa.

Il ritorno di Adelaide e il matrimonio con Marcello

La vita a Villa Guarnieri riparte con il ritorno di Adelaide, reduce da una vacanza trascorsa con Marcello e da un prestigioso premio che riceverà ufficialmente al Circolo. Tuttavia, la vera sorpresa è l’annuncio che scuote tutti: la contessa dichiara il suo imminente matrimonio con Marcello.

Una notizia che sorprende Umberto, preoccupato di perdere influenza sulla donna e sulla famiglia Guarnieri. Nonostante le tensioni Marcello vuole dimostrare il suo valore e conquistarsi un posto stabile accanto ad Adelaide. La loro relazione, però, continua a subire le ingerenze di Umberto, deciso a non arrendersi e pronto a tentare il tutto per tutto per riconquistarla.

Odile tra GMM, amore e nuovi incontri

Parallelamente, Odile è determinata a rilanciare la GMM dopo i contrasti con Tancredi. Su suggerimento di Umberto propone una collaborazione a Marina Valli, ma l’attrice sceglie invece di sfilare per il Paradiso, lasciando Odile sorpresa. Come se non bastasse, la giovane Sant’Erasmo vive un turbinio di emozioni: al Circolo incontra un misterioso sconosciuto con cui scambia un bacio inaspettato.

L’uomo si rivela poi essere Ettore Marchesi, il nuovo stilista scelto per la GMM. Intanto, la relazione tra Odile e Matteo si complica dopo il clamoroso bacio pubblico tra lui e Marina durante la sfilata.

La famiglia Amato e il battesimo di Andrea

Sul fronte familiare, Salvatore ed Elvira si preparano al battesimo del piccolo Andrea. La coppia avrebbe scelto il padrino ideale, ma i coniugi Gallo hanno già in mente un loro parente, Tarcisio. Le discussioni non mancano, e sarà Concetta a provare a ribaltare la situazione con un piano alternativo. Tuttavia l’evento è reso ancora più difficile dalla salute del bambino: la tosse persistente di Andrea preoccupa molto Elvira, che fatica a conciliare la maternità con il lavoro al Paradiso.

Le assenze della giovane iniziano a pesare e spingeranno Irene e Agata a proporre a Caterina di lavorare come venere.

Rosa, il romanzo e una scelta difficile

Un’altra protagonista dei nuovi episodi sarà Rosa, che annuncia alle veneri di aver scritto un romanzo intitolato "Nata sotto il segno di Venere". Il libro attira subito l’interesse di Roberto, pronto a organizzare una presentazione ufficiale al Paradiso, con Agata incaricata di disegnarne la copertina. La presentazione si rivela un successo, confermando il talento di Rosa, che viene coinvolta in un nuovo progetto editoriale. Tuttavia, il destino le metterà davanti una scelta difficile, destinata a cambiare il suo futuro.

Intrighi, amori e colpi di scena

Tra eventi mondani, come la grande sfilata al Paradiso e il ricevimento di Adelaide, e momenti intimi, come il battesimo del piccolo Andrea, le puntate in onda dall’8 al 19 settembre promettono un mix irresistibile di emozioni. Mentre Umberto trama alle spalle di Marcello, Fulvio cerca di ricostruire il legame con la figlia, Odile affronta i suoi conflitti interiori e Rosa vive il suo sogno letterario, lo spettatore verrà trascinato in un intreccio di storie in cui ogni personaggio dovrà affrontare nuove prove.

Il cast de Il Paradiso delle Signore 10

Il cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore si conferma ricco e in continua evoluzione, con un mix di volti amati dal pubblico e nuove presenze destinate a lasciare il segno.

Tra le novità spicca l’ingresso di Fulvio, interpretato da Maurizio Aiello, un magazziniere dal passato burrascoso che porta con sé segreti e fragilità, e della figlia Caterina (Chiara Beltramo), destinata a intrecciarsi con la vita delle veneri. Nuovi scenari si aprono anche grazie a Ettore Marchesi, giovane stilista misterioso che scuoterà gli equilibri della GMM e catturerà l’attenzione di Odile. Accanto a loro, confermati i grandi protagonisti che hanno reso celebre la soap, da Vanessa Gravina (Adelaide) a Roberto Farnesi (Umberto), passando per Pietro Masotti (Marcello), Moisé Curia (Matteo) e Chiara Russo (Maria). Non mancano però gli addii: dopo aver segnato le ultime stagioni, Francesco Zeno (Tancredi) e Francesca Del Fa (Irene) salutano il Paradiso, lasciando spazio a nuove storie e a intrecci inediti. Un cast rinnovato, quindi, che promette di mantenere alto l’interesse con colpi di scena e nuove dinamiche familiari e sentimentali.