Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di ottobre rivelano che Marcello finirà per ingannare la contessa Adelaide, dato che le nasconderà di aver vissuto un momento di tenerezza con Rosa Camilli.

Per Salvo, invece, arriverà il momento di andare via definitivamente da Milano: il barista lascerà la città assieme alla sua amata Elvira e al loro bambino per trasferirsi a Sanremo, così da poter permettere ad Andrea Maria di respirare aria pulita.

Marcello inganna la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre 2025

La contessa Adelaide continuerà a essere concentratissima sui preparativi del suo matrimonio con Marcello Barbieri, ignara del fatto che il suo compagno la stia ingannando.

Marcello, infatti, dopo aver accompagnato Rosa a Trieste per permetterle di intervistare Margherita Hack, si è ritrovato a vivere un momento di tenerezza con la giornalista. I due appariranno nuovamente pericolosamente vicini anche se, Marcello, preferirà non dire nulla alla sua compagna e mentirle.

Una situazione che diventerà sempre più difficile da portare avanti e al tempo stesso rischiosa per i due, dato che Umberto incaricherà un investigatore privato di tenerli sotto controllo.

Salvo Amato se ne va da Milano con la sua famiglia

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma ad ottobre su Rai 1, inoltre, rivelano che per Salvo ed Elvira arriverà il momento dell'uscita di scena.

I due decideranno insieme di lasciare Milano e trasferirsi in una località di mare per assicurare al loro bambino di vivere in una località di mare, così da poter respirare aria migliore e risolvere i suoi problemi di salute.

Prima della partenza da Milano, Salvo avrà modo di salutare i suoi amici e colleghi con un discorso particolarmente toccante, durante il quale verrà citato anche Armando Ferraris, l'indimenticato capo-magazziniere (che per anni è stato interpretato dall'attore Pietro Genuardi).

Emanuel Caserio aveva confermato la sua uscita di scena dal cast della soap

A confermare l'uscita di scena di Salvo, nei giorni scorsi, ci ha pensato lo stesso Emanuel Caserio con un post pubblicato sui suoi canali social.

L'attore aveva confermato le parole del produttore Giannandrea Pecorelli, svelando ai suoi tantissimi fan di aver preso questa decisione per poter dedicarsi a nuovi progetti professionali.

Caserio ha terminato le registrazioni dei suoi episodi durante l'estate e, al momento, non sono previsti ritorni in scena nel corso di questa decima stagione del Paradiso delle signore, confermata fino a maggio 2026 su Rai 1.