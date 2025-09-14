Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del mese di ottobre annunciano l'uscita di scena di Salvo ed Elvira.

I due prenderanno questa difficile decisione per tutelare la salute del piccolo Andrea Maria, il loro bambino.

Un addio che diventerà anche l’occasione per ricordare Armando Ferraris, l'amatissimo capo magazziniere interpretato da Pietro Genuardi, scomparso lo scorso marzo.

Elvira e Salvo vanno via dalla soap: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di ottobre

I nuovi episodi della soap pomeridiana di Rai 1, in onda nel mese di ottobre, vedono Elvira e Salvo al centro dell'attenzione, dato che i due dovranno prendere una decisione importante sul loro futuro e quello del loro bambino.

Le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria non daranno segnali di miglioramento, tanto che Salvo proporrà a Elvira di lasciare Milano e trasferirsi in una località di mare, come consigliato dai medici.

Questo potrebbe essere un modo per curare il bambino e attenuare così la tosse che lo sta mettendo a dura prova, allarmando anche i suoi genitori.

Armando Ferraris citato e ricordato nella soap

Seppur a malincuore, Salvo ed Elvira dovranno salutare tutti i loro amici e colleghi di lavoro, annunciando la partenza.

Salvo lascerà la Caffetteria Amato nelle mani di Ciro Puglisi, che, nel corso delle puntate di ottobre de Il Paradiso delle signore, prenderà in mano le redini della gestione.

Elvira, invece, lascerà il suo incarico come Venere del Paradiso delle Signore: al suo posto verrà assunta Caterina, la figlia del nuovo magazziniere Fulvio.

Con l'uscita di scena della coppia, ci sarà spazio anche per un omaggio ad Armando Ferraris. Sarà proprio Salvo, prima della sua uscita di scena, a ricordare le persone che sono state preziose nel suo percorso professionale e umano e tra questi non potrà mancare Armando.

Un doveroso omaggio per Pietro Genuardi, che per anni è stato uno dei volti di spicco della soap opera di Rai 1.

I dati Auditel delle prime puntate de Il Paradiso 10

In attesa di questi episodi, la soap opera è tornata in onda su Rai 1 con ascolti in leggero calo rispetto a quelli del finale di stagione della passata stagione.

La media della prima settimana è stata di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share del 15%, toccando il 18%.

Numeri destinati a crescere nel corso delle prossime settimane, quando le trame entreranno sempre più nel vivo.