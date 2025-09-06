Salvo esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 10, la cui partenza è fissata per lunedì 8 settembre nella fascia pomeridiana di Rai 1.

A confermare la notizia lanciata in esclusiva qualche settimana fa da Blasting News, ci ha pensato l'attore stesso Emanuel Caserio che, sul suo profilo Instagram, ha confermato che questa sarà la sua ultima stagione di permanenza nella serie pomeridiana di Rai 1.

Prima di andare via da Milano, Salvo ricorderà con affetto anche il suo amico Armando Ferraris, interpretato dall'attore Pietro Genuardi, venuto a mancare lo scorso marzo.

Salvo esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1 che appassiona una media di quasi 2 milioni di spettatori fissi al giorno sarà caratterizzata da diversi colpi di scena, tra cui quelli legati all'uscita di scena di Emanuel Caserio dalla soap.

Salvo Amato, da anni tra i volti più amati dal pubblico della serie, andrà via nel corso delle puntate che saranno trasmesse durante la stagione autunnale.

La conferma ufficiale è stata data dallo stesso Caserio sul suo profilo Instagram: l'attore ha scelto di rompere il silenzio svelando ai fan che questa sarà la sua ultima stagione.

Salvo va via ricordando Armando Ferraris ne Il Paradiso delle signore 10

"Da giorni mi state scrivendo in tantissimi riguardo la notizia della mia uscita di scena dalla serie de Il Paradiso delle signore: ora attraverso le parole di Giannandrea Pecorelli posso confermarvi è che è ufficiale", ha confermato l'attore che veste i panni di Salvo nella soap.

"Nel momento dell'addio ci sarà un saluto speciale e doveroso al mio amico e collega Pietro Genuardi (per tutti Armando)", ha proseguito Caserio nel suo post social.

"Dedico a lui questa mia ultima stagione", ha proseguito ancora l'attore che per diversi anni ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con Pietro Genuardi.

In questo modo Armando Ferraris verrà ricordato nel corso di questa decima stagione della soap: a lui sarà dedicata anche la prima puntata di questo capitolo, prevista lunedì 8 settembre alle ore 16 su Rai 1.

Elvira e Salvo alle prese con i problemi di salute del figlio Andrea Maria

In attesa di questi episodi sull'uscita di scena di Salvo, le anticipazioni delle prime puntate rivelano che il barista e la sua amata Elvira dovranno affrontare i problemi di salute del piccolo Andrea Maria.

Il bambino continuerà ad avere un po' di febbre e una tosse preoccupante, che metterà in agitazione i due giovani genitori.

Concetta, quindi, cercherà di dare dei consigli a Elvira per cercare di accudire al meglio il suo bambino.