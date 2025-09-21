Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di lunedì 22 settembre 2025. La messa in onda della soap è confermata nella fascia del primo pomeriggio, ma con alcune variazioni rispetto all’orario abituale.

L’episodio che inaugurerà la nuova settimana andrà in onda con circa mezz’ora di anticipo, per lasciare spazio alla trasmissione Tutti a scuola, condotta da Eleonora Daniele.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore nel daytime di lunedì 22 settembre

La nuova puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 22 settembre non andrà in onda nel consueto slot orario che va dalle 16 alle 16:50.

Il palinsesto di Rai 1 subirà delle modifiche per lasciare spazio all'appuntamento in diretta con Tutti a scuola, il tradizionale programma di metà settembre realizzato dalla Rai per augurare buon anno scolastico a studenti e insegnanti, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il programma, in diretta da Napoli, sarà in onda nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 19:20, comportando la cancellazione de La Vita in diretta, il talk show feriale condotto da Alberto Matano.

L’episodio di lunedì de Il Paradiso delle signore 10 terminerà in anticipo su Rai 1

Di conseguenza, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 15:30 alle 16:15: la soap inizierà prima e chiuderà in anticipo di circa 30 minuti rispetto al solito, per poter lasciare poi spazio al tradizionale appuntamento con il Tg1 del pomeriggio.

Slitterà anche la messa in onda di Reazione a catena, condotto da Pino Insegno, dato che andrà in onda dalle 19:20, prima di lasciare la linea all'edizione serale del Tg1.

Salvo Amato esce di scena dal cast della soap opera assieme a Elvira

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, previsti tra settembre e ottobre, rivelano che si assisterà all’uscita di scena di Salvo Amato, interpretato da Emanuel Caserio.

Data la precarietà delle condizioni di salute di suo figlio Andrea Maria, il barista riuscirà a convincere Elvira a trasferirsi definitivamente in una località di mare.

In un primo momento valuteranno la possibilità di trasferirsi in Sicilia, salvo poi cambiare idea e accettare di trasferirsi a Sanremo, dove saranno pronti a cominciare una nuova vita nella speranza che il loro bambino possa finalmente riprendersi e stare bene.