Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto pomeridiano di lunedì 22 settembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è confermato in daytime seppur in una fascia oraria differente rispetto a quella tradizionale.

La nuova puntata, infatti, andrà in onda con circa trenta minuti d'anticipo rispetto al solito, partendo intorno alle 15:30 su Rai 1.

Perché cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore del 22 settembre

La nuova settimana di messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 dal 22 al 26 settembre, comincerà con una piccola variazione legata all'orario di partenza della puntata di lunedì pomeriggio.

Gli appassionati della soap, infatti, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 a partire dalle 15:30 circa, dato che la soap sarà trasmessa con trenta minuti d'anticipo rispetto al solito.

Il motivo di questa variazione di palinsesto è legata alla messa in onda dello speciale Tutti a scuola, condotto da Eleonora Daniele con la partecipazione del Presidente della Repubblica, per augurare un buon anno scolastico ad allievi e professori che si apprestano a vivere questa nuova avventura.

A che ora va in onda la puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 22/09 su Rai 1

La puntata della soap opera con Vanessa Gravina, quindi, andrà in onda alle 15:30 sulla rete ammiraglia della tv di Stato e proseguirà fino alle 16:15 circa, prima di lasciare spazio al Tg1 del pomeriggio.

A farne le spese, per quel lunedì pomeriggio, sarà l'appuntamento con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che ha riaperto la stagione con ottimi ascolti, registrando subito una media di 1,7 milioni al giorno e oltre il 20% di share.

Da martedì 23 settembre, invece, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore tornerà a essere trasmesso nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa.

Adelaide travolta da uno scandalo nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni delle puntate previste dal 22 al 26 settembre rivelano che Elvira e Salvo si ritroveranno ancora a fare i conti con i problemi di salute del piccolo Andrea Maria e non sapranno più come far fronte a questa situazione.

Adelaide, invece, dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con Marcello e l'imminente matrimonio, dovrà fare i conti con la pubblicazione di un articolo scandalistico che finirà per minare la sua reputazione.

La reazione della contessa non sarà delle migliori e deciderà subito di indagare per scoprire chi si nasconde dietro a questo pezzo diffamatorio, sospettando che possa esserci lo zampino del suo ex Umberto Guarnieri.