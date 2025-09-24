Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, che saranno trasmesse durante il mese di ottobre su Rai 1, rivelano che Rosa si mostrerà in crisi dopo il riavvicinamento che c'è stato con Marcello Barbieri, un riavvicinamento che li ha portati a vivere una situazione di grande tenerezza.

Adelaide, invece, verrà presa in giro dal suo compagno Marcello, il quale non avrà il coraggio di confessare alla sua promessa sposa ciò che è successo con Rosa Camilli, sia nel passato che durante la trasferta che hanno fatto insieme a Trieste.

Rosa si ritrova in crisi: cosa succede ne Il Paradiso delle signore 10 a ottobre

Tra Rosa e Marcello si riaccenderà l'intesa come ai vecchi tempi: i due, durante un viaggio che affronteranno assieme a Trieste per incontrare l'astrofisica Margherita Hack, si ritroveranno pericolosamente vicini.

I due ragazzi finiranno per vivere le stesse emozioni già vissute nel finale della scorsa stagione, quando si lasciarono andare a un bacio appassionato che non passò inosservato.

Un momento di tenerezza che finirà per mettere a dura prova Rosa Camilli, al punto da mostrarsi in forte crisi dopo quanto è accaduto.

La ragazza, infatti, già in precedenza era scappata da Milano per cercare di lasciarsi alle spalle ciò che c'era stato con Marcello e adesso si ritroverà a vivere un nuovo momento complicato.

Adelaide presa in giro da Marcello

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore di ottobre, inoltre, rivelano che Adelaide continuerà a essere presa in giro dal suo compagno Marcello, il quale sceglierà di non dire nulla in merito a quanto accaduto con Rosa Camilli, sia in passato che, recentemente, durante il viaggio a Trieste.

Il giovane Barbieri preferirà mantenere il silenzio, scegliendo la strada delle bugie. Così facendo, finirà per raggirare Adelaide, concentrata invece sui preparativi del matrimonio che si svolgerà a breve.

La contessa riuscirà a scoprire, in tempo, di questo flirt che c'è stato tra Marcello e la giovane giornalista?

Ascolti ancora bassi per il ritorno de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi, la soap opera continua a far fatica a imporsi nella sfida Auditel del pomeriggio dopo i quattro mesi di stop del periodo estivo.

La media delle prime due settimane di programmazione de Il Paradiso delle signore è stata di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

Numeri lontani da quelli registrati in precedenza dalla serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, in grado di portarsi a casa una media di oltre 1,8 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share del 19-21% nella fascia pomeridiana di Rai 1.