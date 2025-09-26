Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un colpo di scena inaspettato per la contessa. Nelle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 10 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide sarà decisa ad assecondare Marcello e a trasferirsi con lui in un attico, lasciando Villa Guarnieri. La scelta della contessa non verrà accolta positivamente da Odile e Umberto, che ne resteranno turbati. Intanto, i preparativi per il matrimonio di Barbieri continueranno e le Veneri riceveranno una notizia speciale: saranno invitate alle nozze.

Adelaide ha dubbi riguardo la convivenza con Marcello

Marcello desidererà iniziare la convivenza con Adelaide dopo le nozze, ma non a Villa Guarnieri. Per questo motivo, Barbieri troverà un elegante attico nel centro di Milano e proporrà alla contessa di trasferirsi lì come marito e moglie. Adelaide resterà sorpresa dalla proposta del compagno e deciderà di confrontarsi con Odile per avere un parere. Poco dopo, la contessa farà un annuncio ufficiale ai suoi familiari: comunicherà di aver scelto di andare a visitare l’attico. Questa decisione provocherà turbamento in Umberto e in Odile. Quest’ultima, confusa dalle scelte della madre, si confiderà con Rosa, che cercherà di rassicurarla.

I preparativi per le nozze di Marcello e Adelaide continuano

Nel frattempo, continuano i preparativi per il matrimonio di Marcello e Adelaide, con una novità inaspettata: anche le commesse de Il Paradiso delle Signore saranno invitate alle nozze. Le Veneri troveranno infatti negli armadietti dello spogliatoio gli inviti per il matrimonio del loro direttore con la contessa. Intanto, Ettore organizzerà una serata speciale all’Osservatorio di Brera per Odile e sua madre. La figlia di Adelaide ringrazierà lo stilista per l’idea della luna nella vetrina della Galleria Milano Moda, apprezzando il gesto pensato per lei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marta ha scoperto che Enrico ha lavorato in Caffetteria

Nelle precedenti puntate, Enrico si è trattenuto fino a sera al Gran Caffè Amato per approfondire il suo caso clinico. Da quando quest’ultimo è stato ferito al braccio nel mese di maggio, ha riscontrato difficoltà nel movimento della mano destra. Nonostante ciò, Enrico ha scelto di non informare i suoi familiari delle complicazioni legate alla sparatoria. Il giorno seguente, Marta si è recata in Caffetteria con il suo compagno e ha scoperto da Ciro Puglisi che Enrico aveva lavorato fino a tardi proprio nel locale di Salvatore. La notizia ha lasciato Marta perplessa, soprattutto per la dedizione con cui il medico si stava occupando di un nuovo paziente.

Nel frattempo, la giovane Guarnieri ha chiesto alle persone a lei vicine se avessero notato comportamenti insoliti nel suo fidanzato, trovandolo particolarmente preoccupato e distratto negli ultimi tempi. Spazio anche alle vicende di Ettore Marchesi, recentemente assunto come direttore creativo alla Galleria Milano Moda, dove ha subito instaurato un’intesa con Odile, culminata in un bacio la prima sera in cui si sono conosciuti.