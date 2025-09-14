Cambio di programmazione in vista per Il Paradiso delle Signore. Lunedì 22 settembre andrà in onda in anticipo e i telespettatori potranno seguire le vicende del negozio milanese a partire dalle 15:30 su Rai 1. L’anticipo è necessario per consentire la trasmissione 'Tutti a scuola', durante la quale il presidente della Repubblica Mattarella inaugurerà l’anno scolastico 2025-2026 con il consueto discorso.

Il Paradiso delle signore va in onda alle 15:30 il 22 settembre

Lunedì 22 settembre ci sarà un anticipo nella messa in onda de Il Paradiso delle Signore.

I telespettatori dovranno sintonizzarsi prima su Rai 1 per seguire le vicende ambientate nel settembre del 1966. La soap pomeridiana, infatti, non inizierà come di consueto alle ore 16, bensì mezz’ora prima. L’inizio della puntata è previsto quindi alle 15:30, mentre il termine è fissato alle ore 16:18.

Questa modifica di programmazione, stabilita dalla rete, è necessaria per consentire la messa in onda di un programma legata all’inaugurazione dell’anno scolastico, con la presenza del presidente Mattarella.

Il Paradiso delle signore anticipa la messa in onda per lasciare spazio a Tutti a scuola

Lunedì 22 settembre Il Paradiso delle Signore terminerà alle 16:18 e verrà seguito da Che tempo che fa, per poi lasciare spazio al TG1.

Il telegiornale durerà 10 minuti e si concluderà alle 16:30, dando il via alla trasmissione Tutti a scuola, che proseguirà fino alle 19:20. Ci sarà quindi una diretta dall’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli con il consueto messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che inaugurerà l’anno scolastico.

Pertanto, la trasmissione prenderà il posto dell’orario consueto de Il Paradiso delle Signore. Per garantire la continuità delle puntate e permettere ai telespettatori di seguire la soap, si è scelto di anticiparne la messa in onda alle 15:30.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina ha baciato Matteo durante la sfilata

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marina Valli ha sfilato nel negozio di moda di Marcello Barbieri, sorprendendo i presenti al termine della sua esibizione.

L’attrice ha infatti baciato Matteo Portelli, suscitando curiosità tra giornalisti e fotografi presenti all’evento.

Nel frattempo, Elvira e Salvatore sono riusciti a battezzare il piccolo Andrea, non senza difficoltà. Marcello, infatti, non era stato visto di buon occhio dai signori Gallo, che avrebbero preferito Tarcisio come padrino. Concetta, invece, si è sentita male all’improvviso e non ha potuto fare da madrina al bambino, venendo sostituita all’ultimo minuto da Rosa. Spazio anche alle vicende di Marcello, che ha chiesto ad Adelaide di sposarlo.