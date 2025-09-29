Adelaide scopre il tradimento di Marcello nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore? La contessa potrebbe avere tra le mani le foto compromettenti del suo bel Barbieri con Rosa, scatti che si procurerà Umberto con i suoi soliti giochetti. Vista l'indole di Adelaide, non ci penserebbe due volte a lasciare il suo promesso sposo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni ottobre 2025: Marcello tradisce Adelaide con Rosa

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore (dal 29 settembre al 3 ottobre 2025) saranno determinanti, soprattutto per una delle coppie più chiacchierate della soap.

Se Adelaide sogna l’abito perfetto per il suo matrimonio, Marcello nasconde un segreto destinato a minare la loro unione.

Per accompagnare Rosa Camilli a Trieste in occasione di un’importante intervista, Marcello si offre di fare da scorta. Ma il destino ci mette lo zampino: un guasto all’auto costringe i due a fermarsi. L’attesa, fatta di confidenze e silenzi sospesi, si trasforma presto in un momento di intimità.

Marcello e Rosa si lasciano andare a un gesto di tenerezza che va oltre la semplice complicità professionale. E, invece di confessare tutto ad Adelaide, Marcello sceglie la strada più pericolosa: il silenzio.

Mentre Marcello si porta dietro il peso del segreto, la contessa Adelaide è immersa nei preparativi delle nozze.

Non solo per se stessa, ma anche per le sue testimoni, Marta e Odile, a cui dedica attenzioni e scelte sartoriali.

Umberto ha le prove del tradimento di Rosa e Marcello

Nel frattempo, Guarnieri metterà alle calcagna di Marcello - del quale non è ancora riuscito a vendicarsi del tutto - un investigatore. Ottima mossa, perché avrà delle foto con Barbieri e Rosa in atteggiamenti ambigui. A risolvere la situazione, almeno per il momento, sarà Tancredi, che consegnerà gli scatti a Marcello prima che la contessa li intercetti. Illusione?

Convinta che il suo futuro con Barbieri sia saldo, Adelaide non sospetta che proprio l’uomo che ha scelto come sposo la stia già tradendo. Le anticipazioni lasciano intendere che il legame tra Marcello e Rosa non sarà una semplice parentesi.

Al contrario, potrebbe diventare il punto debole di un matrimonio ancora tutto da celebrare. E allora la domanda è inevitabile: quanto durerà la bugia di Marcello prima che Adelaide scopra tutto?

Marcello e Adelaide si lasciano? Il legame è in bilico

La sensazione è che la contessa venga in possesso delle foto, magari frugando tra gli effetti personali di Barbieri. Con questa scoperta, le sue convinzioni crollerebbero e non esiterebbe a lasciarlo. Non dimentichiamo che non è stato facile per lei lasciarsi andare. Ha sfidato i pettegolezzi, le convenzioni sociali, la sua reputazione. E l'età.

Barbieri sembrava davvero convinto di vivere questo amore, eppure si è lasciato andare con Rosa già in un'altra occasione, non nascondendo gelosia nei suoi confronti.

Un rapporto che non sembra assolutamente di amicizia e, se si vuole, attrazione. L'ipotesi è che Adelaide, furiosa per la scoperta del tradimento, decida di vendicarsi e chissà, magari allearsi con Umberto.