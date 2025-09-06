Salvatore Amato esce di scena da Il Paradiso delle signore 10, al via da lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Rai 1.

La soap opera tornerà in onda dopo una breve pausa, pronta a ritrovare il suo pubblico che, però, dovrà presto salutare il personaggio interpretato da Emanuel Caserio.

L'attore, dopo diversi anni nel cast della serie, ha scelto di chiudere la sua esperienza nei panni di Salvo per intraprendere nuovi percorsi professionali.

L'addio di Emanuel Caserio al Paradiso delle signore: Salvo se ne va

I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore si preannunciano particolarmente scoppiettanti per i numerosi appassionati, che, tuttavia, dovranno fare a meno della presenza di Salvo Amato.

Negli episodi che andranno in onda a fine settembre, il pubblico assisterà all'uscita di scena del giovane barista, ormai diventato padre del piccolo Andrea Maria.

Salvo lascerà Milano insieme a Elvira e al loro bambino, pronto a voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso di vita.

Un addio che non passerà inosservato, dato che, nelle scene finali, Salvo avrà modo di ricordare anche il suo grande amico Armando Ferraris, il personaggio interpretato da Pietro Genuardi, scomparso lo scorso marzo.

Perché Salvatore esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore

I motivi che hanno spinto Emanuel Caserio a lasciare Il Paradiso delle signore sono strettamente personali: l'attore non ha avuto nessuna frizione con la produzione o con altri protagonisti del cast, ma ha scelto di chiudere la sua avventura nella soap per cercare di intraprendere nuovi percorsi professionali.

Dopo aver partecipato alla serie televisiva Inganno, visibile su Netflix, sogna di poter prendere parte a nuovi progetti anche dal sapore internazionale, che possano permettergli di arrivare a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

Salvo sempre più stufo dei suoceri nei primi episodi della nuova stagione

Intanto, le anticipazioni dei primi episodi in onda dall'8 al 12 settembre rivelano che Salvo mostrerà una certa insofferenza nei confronti dei genitori di Elvira.

I coniugi Gallo proveranno ad avere costantemente voce in capitolo in tutte le decisioni che riguarderanno il piccolo Andrea Maria, compresa la scelta del padrino e della madrina per il battesimo.

Una presenza ingombrante che finirà per mettere in difficoltà Salvo, al punto da creare dei momenti di tensione in casa Amato con sua moglie Elvira.