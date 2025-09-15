Salvo Amato esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 10.

Nel corso degli episodi in onda a ottobre, assisteremo alla partenza di Salvo insieme a Elvira e al piccolo Andrea Maria.

Il motivo di questa uscita di scena? Una scelta ben precisa dell'interprete Emanuel Caserio, che ha deciso di voltare pagina per intraprendere nuove strade professionali.

L'addio di Salvo Amato dal cast de Il Paradiso delle signore 10

Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda durante il mese di ottobre saranno incentrate sull'uscita di scena di Salvo Amato dal cast.

Il barista si renderà conto di non poter più sottovalutare le condizioni di salute precarie del suo bambino e insieme alla moglie Elvira deciderà di lasciare Milano per trasferirsi in un posto di mare.

In questo modo il bambino potrà respirare aria pulita, nella speranza di alleviare i suoi problemi di tosse.

I coniugi Amato saluteranno tutti i loro amici e colleghi di lavoro per intraprendere questo nuovo percorso di vita, lontani da tutto e tutti.

Perché Salvo esce di scena dal Paradiso delle signore: la decisione di Caserio

Una scelta dettata dall'esigenza dell'attore Emanuel Caserio di interrompere la sua collaborazione con la soap per intraprendere nuovi percorsi professionali.

L'interprete di Salvo, diventato ormai uno dei volti di spicco de Il Paradiso delle signore, ha scelto di voltare pagina e provare a percorrere nuove strade, cimentandosi in nuovi ruoli che lo vedranno protagonista in futuro.

“Al momento l’addio di Salvo al cast è definitivo e non sono previsti eventuali ritorni nel corso dell'anno.

Situazione diversa per Elvira Gallo: sebbene il pubblico assisterà alla sua partenza negli episodi di ottobre, non si esclude che possa ritornare in scena nel corso degli episodi a seguire.

Salvo si era scontrato con i genitori di Elvira nei primi episodi

In attesa di questa uscita di scena, nelle prime puntate della stagione Salvo ha dovuto lottare con i genitori di Elvira per imporre la sua scelta del padrino e della madrina per il battesimo del piccolo Andrea Maria.

Alla fine il barista ha avuto la meglio: Marcello e Rosa (subentrata a Concetta Puglisi) sono stati scelti come padrino e madrina, contrariamente alle indicazioni date dal padre della ragazza, il quale aveva contribuito a creare un clima sempre più teso all'interno di casa Amato, già provato dalle condizioni di salute precarie del bambino.