Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che nella puntata di giovedì 11 settembre si assisterà al ritorno in scena di Rosa Camilli dopo un periodo di assenza.

La giornalista rimetterà piede all'interno del grande magazzino milanese e lo farà portando un regalo per Roberto Landi.

Intanto Marcello deciderà di sorprendere tutti e in particolar modo la sua amata contessa Adelaide con una proposta di matrimonio che la lascerà senza parole.

Il ritorno di Rosa Camilli al negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 settembre

Al Paradiso delle signore ci sarà grande fermento per la nuova sfilata di abiti in cui ci sarà la presentazione della nuova collezione firmata da Botteri.

Marcello riuscirà a strappare il sì finale a Marina Valli: sarà lei la guest star della sfilata, dando così maggiore visibilità al negozio.

Marina, quindi, rifiuterà la proposta che le era stata fatta in precedenza da Odile, la quale sarebbe stata interessata ad averla alla sfilata della Galleria Milano Moda.

Spazio poi al ritorno di Rosa Camilli: dopo un periodo di assenza, la giornalista rimetterà piede nel negozio e lo farà portando un regalo a Roberto. Trattasi del suo primo romanzo che ha da poco ultimato di scrivere.

Marcello Barbieri sorprende la contessa Adelaide, Salvo Amato sempre più in crisi

Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore dell'11 settembre, inoltre, rivelano che Salvo continuerà ad essere esausto e stremato dalla continua presenza dei suoi suoceri nelle dinamiche legate alla sua vita familiare.

Il barista sembrerà arrendersi anche all'idea che Tarciso, cugino di Elvira, venga scelto come padrino del piccolo Andrea Maria.

Marcello, invece, deciderà di spiazzare la contessa Adelaide con un gesto che si preannuncia sorprendente e inaspettato: la proposta di matrimonio ufficiale.

Il giovane Barbieri, quindi, chiederà ad Adelaide di diventare sua moglie a tutti gli effetti: la risposta della contessa sarà positiva e si dirà pronta a viversi questa nuova favola d'amore.

Tra Rosa e Marcello si era accesa la fiamma della passione

Nella passata stagione della soap, Marcello Barbieri aveva vissuto un momento di sbandamento dovuto alla vicinanza con Rosa Camilli.

I due si ritrovarono a trascorrere sempre più tempo assieme, al punto che ben presto si arrivò a un bacio inaspettato che lasciò entrambi senza parole.

In particolar modo Rosa, che scelse di andare via da Milano per un po' di tempo e tornare a Bologna dai suoi genitori, così da provare a lasciarsi alle spalle quel momento di sbandamento vissuto con il compagno della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.