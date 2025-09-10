Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano grande curiosità attorno al nuovo stilista della Galleria Milano Moda. Nella puntata che andrà in onda martedì 16 settembre alle 16 su Rai 1, Delia farà la conoscenza di Ettore Marchesi, il ragazzo che ha baciato Odile, attirando l’attenzione di Gianlorenzo Botteri, che vorrà saperne di più sul rivale del negozio concorrente. Intanto, le Veneri saranno affascinate dal romanzo scritto da Rosa, mentre Salvatore ed Elvira vivranno momenti di forte preoccupazione per la salute del piccolo Andrea.

Delia conosce Ettore Marchesi

Odile sarà ancora in estasi dopo aver baciato uno sconosciuto, ignara del fatto che si tratti del nuovo stilista assunto da Umberto alla Galleria Milano Moda: Ettore Marchesi. In una circostanza non ancora chiarita dalle anticipazioni della soap, Ettore farà anche la conoscenza di Delia, suscitando la curiosità di Gianlorenzo Botteri, desideroso di capire cosa sia accaduto alla sua fidanzata. Nel frattempo, Odile continuerà a pensare al bacio tra Matteo e Marina durante la sfilata.

Le Veneri sono interessate al romanzo di Rosa

Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore si darà ampio spazio al romanzo di Rosa. Le Veneri saranno incuriosite dal manoscritto della loro collega.

Intanto, Marcello avrà in serbo qualcosa per Salvatore e Matteo, ai quali farà una richiesta importante. Secondo le trame della soap e gli ultimi avvenimenti, in particolare la proposta di matrimonio di Barbieri ad Adelaide, il direttore del negozio potrebbe chiedere al suo amico e a suo fratello di essere i testimoni alle nozze. I coniugi Amato, invece, vivranno momenti di forte stress, incapaci di trovare pace per le condizioni di salute del piccolo Andrea. Rosa si metterà a disposizione di Elvira e Salvatore per permettere alla coppia di trascorrere qualche ora fuori casa. La giornalista, però, non sarà consapevole del fatto che sta per vivere un incontro inaspettato. Le anticipazioni non rivelano ancora chi sarà il protagonista dell’incontro: potrebbe trattarsi di Tancredi, Marcello o di un’altra persona.

Un riepilogo delle puntate precedenti: la famiglia Gallo non vuole Marcello come padrino di Andrea

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Andrea e Luisa Gallo hanno deciso che il padrino del loro nipotino non sarà Marcello, bensì il cugino di Elvira. Questa scelta ha provocato una discussione in famiglia, con Salvatore che ha cercato di far valere la propria opinione con i suoceri, ma senza successo. Nel frattempo, Delia ha ricevuto l’incarico di occuparsi delle acconciature per la sfilata, mentre Odile ha proposto a Marina Valli di diventare la testimonial della Galleria Milano Moda.