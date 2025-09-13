Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un trasferimento inaspettato per alcuni protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 26 settembre alle 16 su Rai 1, Elvira e Salvatore valuteranno l’ipotesi di trasferirsi al mare per aiutare Andrea a superare i suoi problemi di salute. Nel frattempo, al negozio ci sarà grande fermento per una novità: la messa in vendita di una collezione di scialli. Umberto e Tancredi riusciranno a riabilitare il buon nome della famiglia Di Sant’Erasmo, grazie al prezioso intervento di Rosa.

Elvira e Salvatore vogliono lasciare Milano per curare Andrea

I coniugi Amato saranno sempre più preoccupati per le delicate condizioni di salute del loro bambino. Andrea continuerà a soffrire di una tosse persistente, che non accennerà a diminuire, anzi peggiorerà. Di fronte alla situazione, Elvira e suo marito Salvatore prenderanno in considerazione un cambiamento radicale nella loro vita: trasferirsi lontano da Milano. I genitori riterranno opportuno lasciare la grande città per stabilirsi in una località di mare, convinti che il clima possa giovare ad Andrea e favorirne la guarigione.

A Il Paradiso delle signore si lavora per la collezione di scialli

Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore ci sarà grande fermento per una novità da proporre ai clienti: una collezione di scialli personalizzati.

Matteo continuerà a pensare a Odile, con una certa nostalgia. A Villa Guarnieri, invece, regnerà la soddisfazione per gli ultimi avvenimenti. Umberto e Tancredi riusciranno a mantenere alto il buon nome della famiglia Di Sant’Erasmo, grazie all’aiuto di Rosa. Sarà lei, infatti, a scrivere un articolo che riabiliterà l’immagine di Marcello, precedentemente diffamato a mezzo stampa da un giornalista. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, che continuerà ad avere problemi alla mano, conseguenza della sparatoria in cui è rimasto ferito nel mese di maggio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo.

La contessa ha accettato la proposta e ha comunicato la novità a Umberto, che è rimasto deluso dalla decisione della cognata. Guarnieri ha baciato Adelaide, ma lei non ha gradito il gesto, ribadendo il suo amore per Barbieri. Nel frattempo, Enrico è tornato a esercitare la professione medica, lasciando il suo impiego come magazziniere. Il posto vacante è stato assegnato a Fulvio Rinaldi, ex imprenditore di una ditta di bottoni fallita. Spazio anche alle vicende dei coniugi Amato, che hanno organizzato il battesimo di Andrea: Rosa ha fatto da madrina, mentre Marcello è stato scelto come padrino.