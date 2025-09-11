Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano una notizia destinata a suscitare grande scalpore. Nella puntata in onda lunedì 15 settembre alle 16 su Rai 1, Umberto scoprirà che la contessa sta per sposarsi. Sarà Adelaide a convocarlo, insieme a Odile e Marta, per comunicare le imminenti nozze con Marcello. Nel frattempo, Rosa rivelerà alle Veneri di aver scritto un libro, mentre Caterina si rivolgerà a don Saverio per chiedere aiuto per trovare un lavoro. Elvira, invece, sarà turbata per la tosse del suo bambino.

Adelaide annuncia alla sua famiglia le sue imminenti nozze

Adelaide farà un annuncio importante alla famiglia: rivelerà a Umberto, Odile e Marta le sue imminenti nozze con Marcello. Le anticipazioni non svelano ancora quali saranno le reazioni dei suoi familiari, in particolare quella di Umberto, che potrebbe riservare un commento inaspettato. Nel frattempo, Rosa confiderà alle Veneri di aver scritto un libro, mentre Roberto chiederà alle commesse di occuparsi della presentazione del manoscritto della loro amica a Il Paradiso delle Signore. Agata, invece, dovrà occuparsi di disegnare la copertina del libro.

Caterina chiede aiuto a don Saverio

Si svilupperanno le vicende di Caterina, che chiederà aiuto a don Saverio per trovare un lavoro.

Fulvio sarà sincero con sua figlia e le confesserà il segreto che ha tenuto segreto per alcuni giorni, rivelandole di lavorare come magazziniere a Il Paradiso delle signore e non come contabile in un'azienda di trasporti. Elvira sarà turbata dalla tosse persistente del piccolo Andrea, ma Concetta cercherà di rassicurarla. Odile, invece, incontrerà un ragazzo al Circolo e tra i due scatterà un bacio.

Riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha trascorso una serata con Adelaide e al termine l’ha portata davanti al negozio di moda. Di fronte all’insegna luminosa, Barbieri si è inginocchiato, ha estratto un anello e ha fatto la proposta di matrimonio alla contessa.

Adelaide, emozionata, ha accettato di sposarlo. Nel frattempo, Marina Valli ha deciso di sfilare per il negozio di Marcello, rinunciando all’offerta di Odile di diventare testimonial per la Galleria Milano Moda. Fulvio ha avuto un malore, ma è stato soccorso prontamente da Enrico. Il dottor Proietti si è poi recato a casa del magazziniere per accertarsi delle sue condizioni e i due hanno parlato delle rispettive esperienze personali, scoprendo di avere molto in comune: entrambi sono vedovi e hanno dovuto reinventarsi.