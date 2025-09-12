Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un gesto inaspettato da parte di Marcello. Nella puntata in onda giovedì 25 settembre alle 16 su Rai 1, Marcello inviterà Rosa a cena per ringraziarla dell’aiuto ricevuto: la giornalista, infatti, scriverà un articolo per riabilitare la sua immagine. Nel frattempo, Ettore mostrerà a Odile la bozza dell’abito da cerimonia pensato per le nozze della contessa. Marina accuserà un malore, mentre Elvira e Salvatore saranno in ansia per le condizioni di salute di Andrea.

Rosa scrive un articolo per riabilitare l'immagine di Marcello

Umberto Guarnieri cercherà una soluzione allo scandalo che ha travolto la sua famiglia. Adelaide, dal canto suo, non vorrà lasciarsi influenzare dagli ultimi eventi e sarà determinata a fare chiarezza sul giornalista Conaro, autore dell’articolo diffamatorio. Guarnieri chiederà a Rosa di tentare di riabilitare l’immagine di Marcello, nel tentativo di proteggere la famiglia Di Sant’Erasmo. L’obiettivo di Umberto sarà quello di affidarsi alla penna di Rosa, ormai giornalista affermata, per la stesura di un nuovo articolo.

Marcello invita a cena Rosa

Odile avrà modo di vedere in anteprima la bozza del vestito da cerimonia pensato per le nozze di sua madre.

Ettore Marchesi mostrerà alla collega la sua creazione. Intanto, Rosa scriverà l’articolo su Marcello e riceverà un invito a cena da Marcello Barbieri. A Il Paradiso delle Signore, Gianlorenzo Botteri avrà un’idea ispirata dallo scialle rovinato in precedenza da Caterina Rinaldi e poi modificato con un ricamo di Concetta Puglisi. Enrico soccorrerà Marina Valli al Circolo dopo un malore. I coniugi Amato, invece, saranno turbati per le condizioni di salute del piccolo Andrea: la tosse del bambino non accennerà a diminuire, spingendo Salvatore ed Elvira a valutare l’ipotesi di trasferirsi al mare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha baciato Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa è tornata a Milano in occasione del battesimo del figlio di Elvira.

Concetta, poiché non si sentiva bene, non ha potuto fare da madrina al piccolo Andrea, venendo così sostituita da Rosa. Nel frattempo, Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo, e la contessa ha accettato con entusiasmo la proposta di matrimonio. Successivamente, Umberto ha notato un nuovo anello al dito della cognata e, chiedendole spiegazioni, è rimasto sorpreso nell’apprendere delle imminenti nozze. Guarnieri ha dichiarato il proprio amore ad Adelaide, baciandola. Tuttavia, la contessa ha chiarito la situazione, ribadendo di essere innamorata del suo compagno e di non avere alcuna intenzione di cambiare idea.