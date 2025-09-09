Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 che andranno in onda dal 15 al 19 settembre su Rai 1 rivelano che Marcello e Rosa avranno modo di rivedersi al ricevimento organizzati a villa Guarnieri per ufficializzare le nozze tra la contessa e il suo compagno.

La scena tra i due verrà spiata, in gran segreto, da Umberto Guarnieri, il quale comincerà ad avere dei dubbi sul loro rapporto.

Intanto, Salvo ed Elvira continueranno a essere preoccupati per il loro bambino mentre Caterina otterrà il suo nuovo contratto di lavoro come venere.

Marcello e Rosa si rivedono, Umberto li spia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 settembre

Marcello e Adelaide ufficializzeranno il loro matrimonio e, per festeggiare l'evento, la contessa deciderà di dare un ricevimento a villa Guarnieri in presenza di amici, familiari e conoscenti.

A tale ricevimento parteciperà anche Rosa Camilli, la quale avrà modo di rivedere Marcello Barbieri a distanza di qualche mese da quel bacio che aveva messo in crisi entrambi.

I due si ritroveranno così a confrontarsi, ignari del fatto di essere spiati da Umberto Guarnieri che assisterà a questa scena in rigoroso silenzio.

Il commendatore, però, notando l'evidente imbarazzo tra i due, comincerà ad avere dei dubbi sul loro rapporto: deciderà, così, di tenerli sotto controllo.

Tra Rosa e Marcello si era accesa la fiamma della passione nella stagione precedente

Nella stagione precedente della soap, Rosa e Marcello si erano lasciati andare alla passione travolgente con un bacio che finì per metterli in grande agitazione.

La scrittrice e giornalista, dopo quell'episodio, sentì il bisogno di lasciare per un po' di tempo la città di Milano, allontanandosi così da tutto e da tutti.

Una scelta che spiazzò Marcello, il quale nel frattempo non esitò a riaccogliere tra le sue braccia la contessa Adelaide, mostrandosi pronto a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore dopo la malattia della donna.

Elvira e Salvo in ansia per la salute precaria del loro bambino

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Elvira e Salvo continueranno a essere alle prese con i problemi di salute del piccolo Andrea Maria.

La tosse del bambino non si accennerà a placarsi e tale situazione renderà sempre più nervosa Elvira, costretta anche ad assentarsi sul posto di lavoro per stare al fianco del suo bambino.

E proprio il vuoto lasciato da Elvira all'interno del grande magazzino milanese, costringerà Irene a mettersi alla ricerca di una nuova venere: la scelta finale ricadrà su Caterina, la figlia del magazziniere Fulvio Rinaldi, la quale otterrà il suo primo contratto da Roberto Landi.