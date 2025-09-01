Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 dall'8 al 12 settembre rivelano che Concetta si sentirà male poche ore prima del battesimo del piccolo Andrea Maria, tanto da dover rinunciare al fatidico evento organizzato da Elvira e Salvo.
E mentre Fulvio si ritroverà a mentire a sua figlia Caterina, Matteo uscirà allo scoperto assieme a Marina Valli.
Concetta si sente male: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre 2025
In vista del battesimo di Andrea Maria, Concetta si preparerà ad essere la madrina del bambino accompagnata da Marcello, scelto invece come padrino.
All'ultimo momento, però, ci sarà un evento inaspettato: Concetta si sentirà male a causa di un'influenza che la costringerà a stare a riposo.
Per la signora Puglisi sarà impossibile partecipare al battesimo di Andrea Maria, con Elvira che dovrà dunque trovare una nuova madrina per l'evento.
Intanto Odile sarà alle prese con la ricerca del nuovo stilista che entrerà a far parte del team della Galleria Milano Moda: la selezione si rivelerà più complicata del previsto.
Fulvio Rinaldi bugiardo, Matteo Portelli si fidanza
Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Fulvio riuscirà a convincere Roberto Landi ad assumerlo come nuovo magazziniere.
Sarà un nuovo inizio per Fulvio che, tuttavia, non se la sentirà di dire alla figlia la verità sul suo nuovo impegno professionale.
Il magazziniere preferirà così mentire a Caterina, tenendola all'oscuro della verità: una bugia che, nel corso degli episodi a seguire, potrebbe costargli cara.
Per Matteo, invece, al rientro dalle vacanze estive, arriverà il momento di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma: l'attrice Marina Valli, con la quale ha scelto di intraprendere una storia d'amore.
Il feeling tra Matteo e Odile è nato nella passata stagione della soap
Nella passata stagione della soap opera, Matteo è stato protagonista di un avvicinamento inaspettato con Odile.
Tra i due è nato un feeling speciale, favorito anche dalla passione di entrambi per la musica.
Alla fine, però, Odile non è riuscita a lasciarsi andare del tutto con il contabile del Paradiso delle signore, complice il ritorno del suo ex Guido Castelli, che fin da subito si è mostrato intenzionato a fare un nuovo tentativo per provare a salvare la storia d'amore naufragata con la figlia della contessa Adelaide.