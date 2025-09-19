Le puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 30 settembre al 3 ottobre, rivelano che Marcello e Rosa partiranno per un viaggio di lavoro a Trieste, ignari di essere spiati da Umberto, che riuscirà a ottenere alcuni scatti compromettenti della coppia.

Nel frattempo, Ciro, dopo aver appreso del trasferimento di Salvo ed Elvira a Sanremo, entrerà in crisi e si chiederà come potrà gestire da solo la Caffetteria Amato.

Rosa e Marcello incastrati: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre

Per Rosa arriverà il momento di intervistare la sua prima ospite per la rivista Il Paradiso donna: si tratta di Margherita Hack e Marcello sarà al suo fianco durante la trasferta della giornalista a Trieste.

I due, però, non sapranno di essere finiti nel mirino di Umberto, il quale, dopo aver notato l'atteggiamento strano tra i due, deciderà di farli seguire da un investigatore privato durante il loro viaggio.

Alla fine, Marcello e Rosa verranno proprio incastrati dal commendatore, dato che l'investigatore riuscirà a realizzare degli scatti compromettenti della coppia, in cui appariranno particolarmente vicini e complici.

Umberto, forte degli scatti ottenuti, sarà pronto a mostrarli alla contessa Adelaide per mettere in crisi il suo imminente matrimonio.

Ciro si ritrova in forte crisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Ciro sarà in crisi dopo aver appreso la notizia del trasferimento di Elvira e Salvo a Sanremo per cercare di risolvere i problemi di salute del piccolo Andrea Maria.

Il capofamiglia dei Puglisi sarà in ansia e svelerà alla moglie di essere preoccupato per la responsabilità della gestione della Caffetteria. Concetta, però, lo aiuterà a non demordere e lo spronerà ad affrontare questa nuova sfida che lo attende.

Intanto, Marina Valli verrà operata da Enrico e tutto andrà nel migliore dei modi: l'attrice lo ringrazierà profondamente. Intanto, Enrico continuerà a fare i conti con i suoi seri problemi di salute alla mano.

Salvatore ed Elvira preoccupatissimi per la salute del loro bambino

Negli episodi precedenti della soap opera, Salvo ed Elvira si sono mostrati fortemente preoccupati per le condizioni di salute del loro bambino.

La tosse persistente di Andrea Maria aveva spinto la Venere ad assentarsi con frequenza dal Paradiso delle signore, tanto che Irene dovette mettersi alla ricerca di una nuova Venere da assumere al suo posto. E, alla fine, la scelta ricadde su Caterina, la figlia del nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi.