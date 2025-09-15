Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, previste dal 22 al 26 settembre, rivelano che Marcello Barbieri verrà infamato dopo la pubblicazione di un pezzo scandalistico che metterà in cattiva luce la sua immagine e quella della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Intanto, Umberto andrà su tutte le furie quando Adelaide comincerà a sospettare che possa essere lui il mandante di quel pezzo infamante sul suo conto.

Salvatore ed Elvira, invece, preoccupati per le condizioni di salute del figlio, prenderanno in considerazione l'idea di trasferirsi in una località di mare.

Umberto Guarnieri va su tutte le furie: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

La serenità di Marcello e Adelaide, dopo l'annuncio delle imminenti nozze, verrà stravolta dalla pubblicazione di un pezzo scandalistico che li metterà in cattiva luce.

Anselmo Conaro farà uscire questo articolo che metterà in discussione la credibilità della contessa e, al tempo stesso, finirà per minare anche la reputazione di Marcello Barbieri che, con grande fatica e impegno, si è imposto nel mondo della finanza milanese.

La reazione della contessa non sarà delle migliori: Adelaide, infatti, deciderà di mettersi subito alla ricerca della verità sul perché sia stato fatto quel pezzo, al punto da avere dei seri dubbi sul conto di Umberto Guarnieri.

E mentre Marcello proverà a ridimensionare l'accaduto per tranquillizzare la sua compagna, Umberto andrà su tutte le furie per tali accuse infondate da parte della madre di sua figlia Odile.

Umberto si era dichiarato alla contessa

Negli episodi precedenti della soap di Rai 1, Umberto aveva cercato di riconquistare la fiducia della contessa Adelaide, lasciandosi anche a una dichiarazione d'amore nel finale della passata stagione.

Le parole del commendatore, però, non avevano fatto cambiare idea alla contessa (interpretata da Vanessa Gravina), intenzionata a portare avanti la sua relazione con Marcello Barbieri, che le aveva permesso di ritrovare il sorriso e la serenità di un tempo.

Salvatore ed Elvira in ansia per il loro bambino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Salvo ed Elvira continueranno a essere preoccupati per le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria.

La tosse non gli darà tregua, al punto che Salvo prenderà in considerazione l'idea di lasciare per un po' di tempo Milano e trasferirsi in una località di mare.

Caterina, invece, dopo il suo primo giorno di lavoro all'interno del Paradiso combinerà subito un disastro: la ragazza finirà per rovinare un prezioso scialle. Suo padre Fulvio interverrà tempestivamente chiedendo a Concetta di ovviare al danno, senza che Landi lo venga a sapere.