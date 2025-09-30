Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma dal 6 al 10 ottobre su Rai 1 rivelano che Ciro Puglisi si ritroverà a dover gestire un'emergenza economica dopo che deciderà di rilevare le quote della Caffetteria Amato di Salvo per diventarne il nuovo proprietario.

Intanto Marta continuerà a essere ingannata dal suo compagno Enrico, il quale la terrà all'oscuro della verità in merito agli interventi che sta facendo per cercare di risolvere i suoi problemi alla mano.

Ciro Puglisi senza soldi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Dopo che Salvo confermerà la notizia della sua imminente partenza e l'intenzione di rinunciare alla Caffetteria, Ciro deciderà di intervenire per poter rilevare le quote e diventarne il nuovo proprietario a tutti gli effetti, incoraggiato anche da sua moglie Concetta.

Il capofamiglia dei Puglisi, però, sarà ben consapevole di essere senza soldi necessari per poter effettuare la trattativa e quindi chiederà un prestito in bianca.

Un'operazione che non darà i frutti sperati, dato che la banca negherà la richiesta di prestito per Ciro: un duro colpo per i Puglisi che si ritroveranno così costretti a dover rinunciare alle quote della Caffetteria.

Enrico inganna Marta, Adelaide pronta al trasferimento

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 ottobre, inoltre, rivelano che Marta continuerà a essere ingannata dal suo compagno Enrico, in merito ai problemi di salute che sta affrontando.

Enrico, infatti, deciderà di seguire i consigli del prof Di Meo e accetterà di farsi operare alla mano, tenendo completamente all'oscuro la sua compagna.

Intanto Marcello finirà per spiazzare ancora una volta la contessa proponendole di trasferirsi in un attico a Milano e abbandonare villa Guarnieri per iniziare la loro vera favola d'amore assieme.

Una proposta che metterà un po' in crisi Adelaide, salvo poi cedere alla richiesta di Marcello e accettare il trasferimento.

Marcello ha proposto le nozze alla contessa Adelaide negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti di questa decima stagione, Marcello ha già stupito Adelaide con la proposta di matrimonio, arrivata in maniera del tutto inaspettata.

La contessa, al settimo cielo, si è mostrata pronta ad esaudire la richiesta del suo compagno e pochi giorni dopo ha scelto di realizzare un ricevimento a villa Guarnieri, con il quale ha annunciato ad amici e conoscenti la sua intenzione di convolare a nozze.

Una doccia gelata per Umberto che, essendo ancora innamorato della contessa, ha provato a boicottare in tutti i modi questo matrimonio tra i due.