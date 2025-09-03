Il Paradiso delle Signore riaprirà ufficialmente le sue porte con la decima stagione della soap di Rai 1. Le anticipazioni dall'8 al 12 settembre 2025 rivelano l’ingresso del nuovo magazziniere Fulvio Ranaldi e dell'attrice Marina Valli. Nel frattempo Botteri presenterà la nuova collezione a tema cinema, tra a creatività e ansie per la sfilata in arrivo. Ci sarà inoltre Odile che salirà alla direzione della Galleria Milano Moda, pronta a trovare il giusto stilista per farla rinascere. Tra le trame principali ci saranno ritorni attesi, come quello di Adelaide e Marcello a Villa Guarnieri, e tensioni familiari, con la famiglia Gallo impegnata a decidere il padrino del piccolo Andrea.

Infine, Umberto proverà il tentavo di riconquistare la contessa Adelaide.

L'arrivo di Fulvio Ranaldi, nuovo incarico per Odile e tensioni in casa Gallo

Il grande magazzino riaprirà con molte novità. Fulvio Ranaldi farà il suo ingresso come nuovo magazziniere, portando con sé un passato complesso e segreti che avranno un ruolo centrale nelle trame future. Botteri presenterà la nuova collezione a tema cinema, mentre fervono i preparativi per la sfilata autunnale. Tancredi lascerà il suo incarico, e sarà Odile a guidare la Galleria Milano Moda, determinata a trovare lo stilista giusto per rilanciare il brand.

Intanto, a casa Gallo, Salvatore ed Elvira celebreranno la nascita del piccolo Andrea, ma entreranno in conflitto per la scelta del padrino, con interventi di parenti e amici che complicheranno la situazione.

Adelaide e Marcello tornano a Villa Guarnieri e l'ingresso di Marina Valli

Dopo la lunga vacanza estiva, Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri torneranno a Villa Guarnieri. Marcello sarà felice anche per un importante riconoscimento ricevuto durante una cerimonia al Circolo.

Umberto prenderà una decisione su Odile, mentre Delia entrerà in crisi per la mancanza di elementi originali per le sue parrucche, a ridosso della sfilata. Roberto riceverà una proposta per la sfilata del Paradiso, mentre Odile cercherà di coinvolgere Marina Valli nella sua Galleria Milano Moda.

Fulvio avrà un malore, Concetta vorrà sedare il clima teso in casa Gallo

Fulvio inizierà ufficialmente a lavorare come magazziniere, ma continuerà a mantenere nascosto il suo ruolo a Caterina, mentre a casa Gallo Salvatore si opporrà alla scelta del padrino indicata dai suoceri.

Marcello, turbato dalla vicinanza tra Umberto e Adelaide, si sentirà poco considerato a Villa Guarnieri. Dopo aver parlato con Matteo Portelli e scoperto della notte trascorsa con Marina Valli, Marcello avrà un’intuizione per la sfilata. Quando Fulvio avrà un malore, Enrico lo soccorrerà e il magazziniere racconterà la sua storia. Concetta cercherà di sedare le tensioni in casa Gallo, senza successo, mentre un visitatore inaspettato sorprenderà Irene e Delia.

Umberto in crisi, Marina Valli rifiuta Odile e il piano di Concetta

Durante la premiazione al Circolo, Adelaide farà delle splendide dichiarazioni su Marcello, gettando Umberto in crisi. Nel frattempo, Marina Valli accetterà di sfilare per il Paradiso, rifiutando Odile, che correrà da Matteo per chiarirsi con lui.

Fulvio continuerà a confidarsi con Enrico, mentre Rosa tornerà a Milano con un dono per Roberto.

I Gallo insisteranno perché Tarcisio, cugino di Elvira, sia il padrino del piccolo Andrea, ma Concetta elaborerà un piano per ribaltare la situazione.

La proposta di matrimonio di Marcello e il tentativo di riconquista di Umberto

Marcello deciderà di fare la proposta di matrimonio ad Adelaide e si confiderà con Matteo. Nel giorno del battesimo e della sfilata, Concetta avrà un malore, costringendo Elvira a trovare una madrina all’ultimo minuto.

Roberto cercherà di lanciare il romanzo di Rosa, che parlerà del libro con Odile. Botteri convincerà Fulvio a rivelare la verità a Caterina. Durante la sfilata, Marina Valli compirà un gesto inaspettato che lascerà Odile scioccata, mentre Umberto tenterà un disperato tentativo per riconquistare Adelaide.

Marcello o Umberto: chi avrà la meglio nel cuore di Adelaide? Le ipotesi

Con la decima stagione già avviata, il pubblico si troverà a seguire da vicino la sfida tra Marcello e Umberto per conquistare il cuore di Adelaide. Marcello appare come il giovane innamorato pronto a fare gesti romantici e dimostrazioni di affetto spontanee, mentre Umberto, consapevole della sua esperienza e del suo fascino, punterà su strategie più calcolate e mosse attente per riconquistare la contessa. Ancora non ci sono certezze su chi la spunterà.