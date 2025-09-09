Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano rivelazioni e segreti che coinvolgeranno la famiglia Rinaldi. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 17 settembre alle 16:00 su Rai 1, Fulvio sarà sincero con sua figlia Caterina, ma la ragazza non ricambierà la trasparenza, scegliendo di nascondergli un segreto. E mentre i Puglisi accoglieranno un ospite, Rosa riceverà un invito per partecipare a un evento a Villa Guarnieri.

Fulvio non sa che Caterina gli nasconde un segreto

Fulvio sarà completamente sincero con Caterina. In un primo momento, il magazziniere de Il Paradiso delle Signore aveva raccontato alla figlia di essere stato assunto come contabile in una ditta di trasporti.

Tuttavia, deciderà poi di mettere le cose in chiaro, rivelandole la verità sul suo nuovo impiego. Ma sarà Caterina, stavolta, a non essere del tutto trasparente: la ragazza nasconderà un segreto al padre. Le anticipazioni non svelano ancora di cosa si tratti, ma secondo alcune indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, il mistero potrebbe riguardare un fidanzato di cui Fulvio non è a conoscenza.

Rosa incontra Marcello a Villa Guarnieri

Nel frattempo, Rosa riceverà un invito per una serata a Villa Guarnieri. Proprio nella residenza della contessa, la giornalista incontrerà Marcello e tra i due ci sarà un breve scambio di battute. La conversazione verrà notata da Umberto, anche se non è chiaro se riuscirà a cogliere qualche frase compromettente, né sono emersi dettagli sul contenuto del dialogo tra Rosa e Marcello.

Intanto, Odile inizierà a nutrire qualche dubbio sul nuovo collega, Ettore, assunto da Umberto.

Ci sarà spazio anche per le vicende legate al manoscritto di Rosa: Agata e Roberto avranno di fatti opinioni divergenti sulla copertina del libro. Concetta, invece, darà qualche consiglio a Elvira, preoccupata perché non riesce a trovare un rimedio per calmare la tosse del piccolo Andrea. A casa Puglisi, infine, arriverà un ospite gradito, che potrebbe essere Mimmo Burgio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Fulvio è stato assunto da Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha fatto firmare a Fulvio il contratto di assunzione come magazziniere.

Nel frattempo, sono emersi dei dettagli sulla vita privata del signor Rinaldi, ex imprenditore di una fabbrica di bottoni fallita. Fulvio ha anche una figlia, Caterina, alla quale ha nascosto la sua vera occupazione, facendole credere di lavorare come contabile. Delia ha poi scoperto che potrà collaborare alla nuova collezione disegnata da Gianlorenzo, aiutando il suo fidanzato a curare le acconciature da abbinare agli abiti.