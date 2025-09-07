Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un evento destinato a non passare inosservato. Nella puntata in onda mercoledì 17 settembre alle 16 su Rai 1, Umberto sorprenderà una conversazione sospetta tra Rosa e Marcello. Nel frattempo, Odile avrà dei dubbi sul suo nuovo collega Ettore, mentre a casa Puglisi tornerà un ospite gradito.

Umberto nota una conversazione tra Rosa e Marcello

Rosa riceverà un invito importante al quale deciderà di partecipare. Tuttavia, dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non è ancora emerso con quale stato d’animo la giornalista si presenti a Villa Guarnieri.

Proprio nella sontuosa residenza si terrà un ricevimento organizzato da Adelaide, al quale sarà presente anche Umberto. Quest’ultimo spierà di nascosto una conversazione tra Rosa e Marcello Barbieri. Nulla gli sfuggirà, anche se non è stato rivelato ancora alcun dettaglio in merito al dialogo tra i due giovani.

Odile ha qualche dubbio su Ettore

Si seguiranno le vicende della Galleria Milano Moda, dove Odile nutrirà qualche perplessità sull’assunzione di Ettore, voluta da Umberto. Agata e Roberto, invece, avranno un disaccordo riguardo alla copertina da realizzare per il libro di Rosa. Fulvio si mostrerà sincero con la figlia Caterina, ma quest’ultima gli nasconderà un segreto. Ci sarà spazio anche per le vicende di Concetta, che rivelerà a Elvira un rimedio per calmare la tosse del piccolo Andrea.

Intanto, nella casa dei Puglisi farà ritorno un ospite gradito. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non svelano ancora l’identità del personaggio che tornerà nella vita di Ciro, Agata e Concetta, anche se potrebbe trattarsi di Mimmo Burgio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha salvato la vita a Enrico

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico è tornato a esercitare la professione medica, assumendosi la responsabilità di operare Adelaide. La contessa è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cuore e, prima dell’operazione, ha rivelato a Umberto che lui è il padre biologico di Odile. Nel frattempo, Enrico è stato sequestrato da alcuni criminali che volevano impedirgli di raggiungere Roma, dove avrebbe dovuto testimoniare in un processo.

Mimmo Burgio ha riconosciuto il criminale che ha rapito il medico ed è riuscito a salvare Enrico con un gesto eroico. Durante la sparatoria, Proietti è rimasto ferito a un braccio, riportando problemi alla mano, ma ha scelto di non raccontare a Marta e Anita dei suoi problemi.